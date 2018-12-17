كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

تُجرى في مدينة نيون السويسرية، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الاثنين.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة الكرمة، الواحدة بتوقيت القاهرة، تبث عبر قنوات “بي إن سبورتس” الإخبارية، وحساب “يويفا” الرسمي على موقع يوتيوب.

وسيطر ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الماضية، كما سيطرت الأندية الإسبانية على النسخ الخمس الأخيرة بواقع 4 ألقاب لريال مدريد ولقب لبرشلونة.

وفي النسخة الحالية تأهلت 3 فرق إسبانية لدور الـ16 مقابل 4 أندية إنجليزية و3 من ألمانيا وفريقين من إيطاليا ومثلهما من فرنسا وفريق من البرتغال وفريق من هولندا.

وقسمت الفرق المتأهلة لمستويين ضم الأول متصدري المجموعات الثماني، والثاني الفرق التي احتلت المركز الثاني، وينص نظام القرعة على عدم مواجهة فريقين ينتميان للبلد ذاته، أو كانا ضمن المجموعة ذاتها، كما ستستضيف فرق المستوى الثاني لقاءات الذهاب على أرضها.

وغالبًا ما تميزت القرعة باتهامات بين الكبار بشأن الكرات الساخنة والباردة، في إشارة لتجنب بعض الفرق الكبرى مواجهات قوية في مسارها وكانت الاتهامات غالبًا بين أنصار قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وفي ظل تواجد فرق ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأتلتيكو مدريد في المستوى الثاني، فالتوقعات تشير لإمكانية حدوث مواجهات قوية في دور الـ16، خصوصًا أن قطبي إسبانيا: ريال مدريد وبرشلونة، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني، وهي الفرق الأربع الكبرى، تخشى السقوط في مواجهة ليفربول وصيف النسخة الماضية.

ورغم كون مانشستر سيتي لديه 4 احتمالات فقط في القرعة، لكنه مهدَّد بمواجهة أتلتيكو مدريد إحدى الفرق القوية قاريًّا.

كما أنَّ أولمبيك ليون وشالكة هما الفريقان اللذان تتمنى الفرق الكبرى في المستوى الأول مواجهتهما، لكونهما أقل فرق المستوى الثاني قوة، بينما يبقى بورتو البرتغالي مطمع فرق المستوى الثاني.

كما قد تحمل القرعة لقاءات ثأرية من الموسم الماضي، أبرزها مواجهة طرفي نهائي النسخة الماضية ريال مدريد وليفربول، أو مواجهة برشلونة لروما الإيطالي الفريق الذي أخرجه من دور ربع النهائي.

المستويات في القرعة

المستوى الأول: برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ ويوفنتوس وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وبورتو وباريس سان جيرمان.

المستوى الثاني: ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وروما وشالكة وأياكس أمستردام وأولمبيك ليون.

ونستعرض الاحتمالات لكل فرق المستوى الأول:

بروسيا دورتموند قد يواجه: توتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد وروما وأياكس أمستردام وأولمبيك ليون.

مانشستر سيتي قد يواجه: أتلتيكو مدريد وروما وأياكس أمستردام وشالكة.

برشلونة قد يواجه: ليفربول ومانشستر يونايتد وروما وشالكة وأولمبيك ليون وأياكس أمستردام.

باريس سان جيرمان قد يواجه: توتنهام ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وأياكس أمستردام وشالكة وروما.

بورتو قد يواجه: أتلتيكو مدريد و ليفربول وتوتنهام وروما وأياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وأولمبيك ليون.

ريال مدريد قد يواجه: توتنهام ومانشستر يونايتد وليفربول وأياكس أمستردام وشالكة وأولمبيك ليون.

بايرن ميونخ قد يواجه: أتلتيكو مدريد وليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد وأولمبيك ليون وروما.

يوفنتوس قد يواجه: ليفربول وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وأياكس أمستردام وأولمبيك ليون وشالكة.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في وقت سابق عن مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباريات الذهاب على ملعب الفرق التي احتلت المركز الثاني يومي الـ 12 والـ13 من فبراير المقبل، أو يومي الـ 19 والـ20 من الشهر ذاته، وتقام مباراة الإياب على ملاعب أصحاب المراكز الأولى يومي الـ 5 والـ6 من مارس المقبل، أو الـ12 والـ13 من الشهر ذاته.