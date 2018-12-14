لاعبو برشلونة يريدون الانتقام من روما في دوري أبطال أوروبا

يرغب لاعبو نادي برشلونة الإسباني أن توقع قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ناديهم مع روما الإيطالي بهدف الانتقام.

وحقق روما ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة الموسم الماضي، إذ فاز النادي الكتالوني 4/1 على أرضه في ذهاب دور ربع النهائي، واعتقد كثيرون أن برشلونة وضع قدمًا وأكثر في نصف النهائي، لكن لاعبي روما كان لهم رأي آخر، وحققوا الفوز بنتيجة 3/0 على برشلونة في مباراة الإياب على ملعب الأولمبيكو، وسط أداء كارثي من برشلونة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن لاعبي برشلونة يمنون النفس بأن يلعب الفريقان مجددًا في دور الـ 16 حتى ينتقموا من كارثة الموسم الماضي.

لكن برشلونة قد يقع في مواجهة قوية مع ليفربول أو مانشستر يونايتد أو أياكس أو ليون، حيث احتلوا المركز الثاني في مجموعاتهم.

وحقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، أعوام 1992، و2005، و2009، و2011، و2015، لكنه خرج من دور ربع النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما ودع أمام أتلتيكو مدريد (2016)، ويوفنتوس (2017)، وروما (2018)، في حين أحرز ريال مدريد اللقب في هذه الأعوام ليرفع رصيده من الألقاب في البطولة إلى 13 لقبًا.