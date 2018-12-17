نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 “دور الـ16”.. ليفربول ضد بايرن ميونخ ومواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة‎

أسفرت عملية مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2018/2019، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية.

نتيجة القرعة:

شالكة × مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد × يوفنتوس

مانشستر يونايتد ×باريس سان جيرمان

توتنهام × بروسيا دورتموند

أولمبيك ليون × برشلونة

روما × روما

أياكس × ريال مدريد

ليفربول × بايرن ميونخ

وانطلقت القرعة في الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ومذاع على قناة “بي إن سبورتس” الإخبارية.

وأسدل الستار على مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، حيث تم حسم الـ16 فريقاً المتأهلين للدور المقبل بالبطولة.

ومن المقرر استخدام تقنية حكم الفيديو VAR بداية من مباريات دور الـ16 في البطولة.

وتقبع أندية برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وبروسيا دورتموند وبورتو في المستوى الأول بعد تصدرهم للمجموعات.

بينما جاءت فرق، أتليتكو مدريد وليفربول وتوتنهام وروما ومانشستر يونايتد وروما وليون وشالكه وأياكس في المستوى الثاني، بعد احتلالهم وصافة مجموعاتهم.

وتنص القواعد في قرعة الدور ثمن النهائي بدوري الأبطال، على عدم إمكانية حدوث مواجهة بين الفرق التي التقت في دور المجموعات أن تلتقي من جديد في هذا الدور، إلى جانب عدم وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة واحدة.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الذهاب يومي 12 و13 فبراير المقبل أو يومي 19 و 20 من نفس الشهر على ملاعب فرق المستوى الثاني.

بينما ستقام مباريات العودة يومي 5 و 6 مارس المقبل، أو يومي 12 و 13من نفس الشهر، على ملاعب فرق المستوى الأول أصحاب صدارة المجموعات.

ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل نادي أتليتكو مدريد الإسباني، سيكون مستضيفا للمباراة النهائية.