إعلان مدة غياب أومتيتي عن برشلونة.. ومدرب الفريق يشيد بأداء جوردي ألبا

المصدر: نورالدين ميفراني ود ب أ - إرم نيوز

أعلن نادي برشلونة رسميًا غياب مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لمدة 8 أسابيع بعد إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

ويشكل غياب أومتيتي ضربة قوية لبرشلونة، لكون المدافع الفرنسي يعتبر أفضل لاعب في خط الدفاع ويقدم موسما رائعا وساهم بشكل كبير في تطور دفاع برشلونة بعد مشاكل الموسم الماضي.

ويبقى الكلاسيكو أهم لقاء سيغيب عنه المدافع الفرنسي الذي لن يعود قبل شهر شباط/فبراير المقبل.

وكان إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أكد أن الطاقم التدريبي يعتقد بأن أومتيتي، أصيب بتمزق عضلي ونحن في انتظار نتيجة الفحص الطبي والأشعة.

وخرج أومتيتي مصابًا في وسط الشوط الثاني من مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل 2 / 2 مع ضيفه سلتا فيغو، اليوم السبت، في المرحلة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتوقف أومتيتي فجأة خلال مطاردة مع اللاعب ياغو أسباس، نجم سلتا فيغو، لينطلق الأخير بالكرة ويمرر منها الكرة التي أحرز منها زميله ماكسييميليانو غوميز هدف التعادل الثمين للضيوف.

وبدا أن اللاعب يعاني من شد عضلي، ولكن فالفيردي أعرب عن اعتقاده في إصابة اللاعب بتمزق عضلي، مشيرًا إلى ضرورة انتظار نتيجة الفحص الطبي والأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وأشاد فالفيردي بأداء لاعبه جوردي ألبا الذي صنع الهدف الخامس في الموسم الحالي بتمرير الكرة إلى زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ليحرز منها هدف التعادل 1 / 1 لبرشلونة.

وأوضح فالفيردي أن ألبا وميسي يتمتعان بتفاهم رائع فيما بينهما.