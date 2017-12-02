جريمبو البرازيلي يشكو نادي برشلونة في الفيفا.. تعرف على التفاصيل (صورة)

قرر نادي جريمبو البرازيلي، تقديم شكوى ضد نادي برشلونة الإسباني، في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن النادي البرازيلي سيشكو برشلونة للفيفا، بعد أن انتشرت صورة للاعبه آرثر ميلو، يرتدي فيها قميص برشلونة، ما يزيد الشائعات حول احتمالية انتقال اللاعب للفريق الكتالوني، وهو الأمر الذي أغضب إدارة جريمبو.

وكانت جريدة “غلوبو سبورت” البرازيلية، قد نشرت صورة للاعب ميلو، يظهر فيها مع أندريه كوري، وهو كشاف برشلونة في البرازيل، والذي لعب من قبل دورًا في انتقال نيمار إلى برشلونة، العام 2013.



وأوضحت الصحيفة البرازيلية، أن كشافي برشلونة اجتمعوا مع ممثل اللاعب، خورخي ماتشادو، والذي أكد بدوره وجود مفاوضات مع برشلونة.

ويمتد عقد ميلو (21 عامًا) مع جريمبو، حتى العام 2021، بقيمة فسخ تبلغ 50 مليون يورو، علمًا أن جريمبو يملك 70% من حقوق اللاعب.