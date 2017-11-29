بدلاء برشلونة يسحقون مرسية بخماسية ويتأهلون لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

كافأ بدلاء وشباب فريق برشلونة، مدربهم إيرنستو فالفيردي، على الثقة بهم، وسحقوا ضيفه ريال مرسية 5 / صفر، اليوم الأربعاء، في إياب دور ال32، لمسابقة كأس ملك إسبانيا، ليشق الفريق طريقه بجدارة، إلى دور الستة عشر للبطولة، في خطوة جيدة ببداية رحلة الدفاع عن لقب البطولة.

ولم يتردد فالفيردي، في منح معظم نجومه الأساسيين، راحة من هذه المباريات؛ استعدادًا للمباريات المهمة، التي تنتظر الفريق، في الفترة المقبلة، خاصة وأن مباراة الذهاب على ملعب مرسية، انتهت بالفوز المطمئن 3 / صفر، لصالح برشلونة.

ولم يخيب اللاعبون الشبان والبدلاء، آمال مدربهم، وحققوا فوزًا ساحقًا على ضيفه بخماسية نظيفة؛ ليتأهل برشلونة إلى الدور التالي، بالفوز 8 / صفر في مجموع المباراتين.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب عبر الشوطين، لكنه هز الشباك مرة واحدة فقط في الشوط الأول، وذلك عن طريق باكو ألكاسير، في الدقيقة 16 .

وتسابق لاعبو برشلونة في إهدار الفرص، التي سنحت لهم تباعًا، خلال هذا الشوط، لينتهي بتقدم الفريق بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، أهدر الفريق أيضًا العديد من الفرص، ولكن لاعبيه أمطروا شباك الضيوف بأربعة أهداف، سجلها جيرارد بيكيه وأليكس فيدال ودينيس سواريز وخوسيه أرناييز، في الدقائق 56 و59 و73 و78 .

كأس ملك إسبانيا | برشلونة 1×0 مورسيا هدف أول برشلونة باكو الكاسير HD https://t.co/Uuay56tOFN — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

كأس ملك إسبانيا | برشلونة 2 × 0 مورسيا هدف الثاني برشلونة بيكيه HD https://t.co/E2nXuCPrfY — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

كأس ملك إسبانيا | برشلونة 3 × 0 مورسيا هدف الثالث برشلونة فيدال HD https://t.co/nILI6r16tT — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

كأس ملك إسبانيا | برشلونة 4 × 0 مورسيا هدف الرابع برشلونة دينيس سواريز HD https://t.co/EIakbUVIoQ — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

كأس ملك إسبانيا | برشلونة 5 × 0 مورسيا هدف الخامس برشلونة hd https://t.co/qssaXlRgRl — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

كما لحق أشبيلية بقافلة المتأهلين إلى دور الستة عشر، بفوزه على قرطاجنة 4 / صفر، فيما فجر لييدا إسبورتيو المفاجأة، وأطاح بفريق ريال سوسيداد من البطولة، بالتغلب عليه 3 / 2، اليوم أيضًا، في إياب دور ال32 للمسابقة.

وسجل وسام بن يدر هدفين، ليقود أشبيلية للفوز الكبير 4 / صفر على قرطاجنة، ليفوز الفريق الأندلسي بمجموع المباراتين 7 / صفر، حيث سبق له التغلب على نفس الفريق 3 / صفر في عقر داره، ذهابًا.

وأحرز بن يدر هدفيه، في الدقيقتين الثالثة والسادسة، فيما سجل باولو هنريكي وخواكين كوريا الهدفين الآخرين للفريق، في الدقيقتين 42 و66 .

وقلب لييدا إسبورتيو ، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية (ب)، تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول، إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه سوسيداد في الشوط الثاني؛ ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، علمًا بأنه خسر صفر / 1 على ملعبه، ذهابًا.