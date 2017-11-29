ما علاقة نيمار بتأخير تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة؟

أنهى نادي برشلونة الإسباني مؤخرًا شهورًا من الجدل حول تمديد عقد نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، وربطه بعقد مدى الحياة وشرط جزائي يبلغ 700 مليون يورو وراتبًا سنويًا يتجاوز 30 مليون يورو.

وتأخر الإعلان الرسمي عن العقد الجديد لميسي منذ نهاية الموسم الماضي، حيث أكدت إدارة برشلونة أن الاتفاق والتوقيع تم قبل حفل زفاف ميسي مع صديقته أنتونيلا روكوزو، لكن الصحافة الإسبانية كشفت معطيات جديدة حول التأخير .

وحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن سبب تأخير التوقيع الرسمي كان الشرط الجزائي في عقد ميسي، خاصة بعد دفع باريس سان جيرمان الفرنسي مبلغ 222 مليون يورو لضم البرازيلي نيمار من برشلونة.

وكان الشرط الجزائي في العقد الأول للبرغوث الأرجنتيني لا يتجاوز 300 مليون يورو، وهو مبلغ بإمكان أي فريق دفعه للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ما دفع بارتوميو، رئيس برشلونة، للمطالبة بتعديله.

وفتحت مفاوضات جديدة بين الإدارة وممثلي ميسي أسفرت عن رفع الشرط الجزائي لـ700 مليون يورو، حتى لا تتكرر قصة نيمار.

وبإلقاء نظرة على مسيرة ميسي في “الكامب نو” من حيث الأرقام التهديفية والإنجازات التي حققها للفريق، فإن الهداف الأرجنتيني يستحق أن يتقاضى الراتب الذي يريده بعدما قاد برشلونة لإحراز نحو 30 لقباً، في وقت لا يزال يراهن عليه مسؤولو وجماهير النادي لإعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسم مخيب للآمال.

يشار إلى أن ميسي خاض 602 من المباريات خلال تقمصه ألوان “البلوغرانا” مسجلاً 523 هدفًا وصانعًا 201 هدف وحائزاً على خمس “كرات ذهبية” و فائزًا بأربعة “أحذية ذهبية”.