مباراة برشلونة وسيلتا فيغو.. هل تعرض البلوغرانا للظلم التحكيمي مجددًا؟ (فيديو)

لم يمر أسبوع على تعرض برشلونة لظلم تحكيمي، عندما رفض الحكم احتساب هدف صحيح لليونيل ميسي في مرمى فالنسيا في الليغا الأسبوع الماضي، حتى ألغى حكم آخر هدفًا صحيحًا للويس سواريز في مرمى سيلتا فيغو، اليوم السبت.

وقال الحكم السابق، أندوغار أوليفر، لصحيفة “ماركا” الإسبانية، إن إشارة الحكم بتسلل سواريز قبل أن يسجل هدفًا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في كامب نو، كانت خاطئة ومهاجم أوروغواي لم يكن متسللًا.

وكانت النتيجة حينها التعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم إياغو أسباس لسيلتا فيغو وتعادل ميسي لأصحاب الأرض.

وقال أوليفر عن الواقعة: “سواريز كان في موقف صحيح.. نحن نتحدث عن سنتيمترات لكنه كان في الموضع الصحيح”.

الدوري الأسباني | #برشلونة_سيلتا_فيغو | هدف صحيح ملغي لـ برشلونة ???? حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/5Sk1SjHa6D — صقر | S8R (@S8R_HD14) December 2, 2017

وخلال اللقاء أضاع المدافع جيرارد بيكيه فرصة بغرابة بعد تلقيه تمريرة من ميسي داخل مربع العمليات وراوغ الحارس روبين، لكنه سدد الكرة خارج المرمى الفارغ أمام صمت جماهير الكامب نو.

ولم يكن بيكيه الوحيد الذي أضاع فرصة بتلك الطريقة، فحتى البرازيلي باولينيو حصل على فرصة راوغ خلالها الحارس ولكنه سدد خارج مرمى فارغ.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، لكن برشلونة لا يزال في الصدارة برصيد 36 نقطة، وفالنسيا صاحب المركز الثاني يستطيع تقليص الفارق إلى نقطتين إذا هزم خيتافي يوم الأحد.

وحُرم ميسي من هدف خلال مباراة قمة أمام فالنسيا الأحد الماضي، رغم أن الكرة تخطت خط المرمى بوضوح وتسبب عدم الاعتماد على تكنولوجيا خط المرمى في إسبانيا في إثارة الجدل مرة أخرى.

وسدد ميسي كرة في الدقيقة 30 سقطت من يد نيتو، حارس فالنسيا، وتخطت خط المرمى قبل أن يبعدها الحارس البرازيلي، لكن لم يشاهدها الحكم إيغناسيو إيغلاسياس أو الحكم المساعد.

واحتفل ميسي مع زملائه، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب، وكاد أن يهز فالنسيا الشباك بتسديدة سيموني زازا التي مرت بجوار المرمى بقليل.