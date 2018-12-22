ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أوباميانغ يتخطى محمد صلاح (شاهد)

سجل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هدفين خلال مباراة آرسنال وبيرنلي المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة 18، ليتخطى المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي البطولة.
وواصل المهاجم الغابوني تألقه هذا الموسم ليرفع رصيده لـ 12هدفًا.
واستغل أوباميانغ هدفًا جميلًا بعد عدة تمريرات للاعبي آرسنال داخل منطقة جزاء بيرنلي، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا.
شاهد أهداف أوباميانغ من هنا.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي:
ـ أوباميانغ، 12 هدفًا .
ـ محمد صلاح 11 هدفًا.
ـ رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي، 9 أهداف.
ـ هاري كين، لاعب توتنهام، 9 أهداف.
ـ سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وإيدين هازارد (تشيلسي)، وكاليوم ويلسون (بورنموث)، و وغلين موراي (برايتون)، وريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، ولكل منهم 8 أهداف.