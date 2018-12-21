ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في ملعب وولفرهامبتون (صورة)

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه بعدما سجل هدفًا في فوز ناديه ليفربول، على وولفرهامبتون، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 18، مستغلًا كرة عرضية من البرازيلي فابينيو، بعدما تبادل الأخير الكرة مع السنغالي ساديو ماني.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين متفوقًا على الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال، الذي سجل 10 أهداف.

ويشار إلى أن هذا الهدف رقم 14 لمحمد صلاح الموسم الحالي مع ليفربول، إذ سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر ليفربول أي مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي في 18 مباراة، إذ حقق الفوز في 15 مقابل 3 تعادلات، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

وتشير النتيجة إلى تقدم ليفربول 2/0 حتى الدقيقة 68.

وفيما يلي قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي:

1. محمد صلاح، لاعب ليفربول، 11 هدفًا.

2. بيير-إيميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال، 10 أهداف.

3. رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، 9 أهداف.

4. هاري كين، لاعب توتنهام، 9 أهداف.

5. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وإيدين هازارد (هازارد)، وكاليوم ويلسون (بورنموث)، و وغلين موراي (برايتون)، وريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، ولكل منهم 8 أهداف.