شاهد هدف محمد صلاح الرائع في مباراة ليفربول وولفرهامبتون (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول خلال المباراة التي جمعت ناديه ليفربول مع وولفرهامبتون في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشنَّ لاعبو ليفربول هجمة منظمة، إذ مرَّر ساديو ماني الكرة إلى فابينيو والذي مررها بدوره عرضية إلى محمد صلاح، ليسددها مباشرة نحو المرمى، ويعلن تقدم الريدز في الدقيقة 18.

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ولم يخسر الريدز أي مباراة، في حين يملك وولفرهامبتون 25 نقطة في المركز السابع

وفاز ليفربول على وولفرهامبتون في آخر 3 مباريات من الدوري الإنجليزي، لكن الريدز خسر 1/2 في يناير الماضي في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 17 يناير المقبل في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.