هدف مباراة آرسنال وبيرنلي.. بيير إيميريك أوباميانغ يتقدم للغانرز (فيديو)

سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه آرسنال مع يرنلي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أوباميانغ في الدقيقة 18، بمساعدة سياد كولاسيناك.

ويملك آرسنال 34 نقطة في المركز الخامس، مقابل 12 نقطة فقط لبيرنلي في المركز الثامن عشر.

وسجل أوباميانغ الهدف الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ليتعادل مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول.