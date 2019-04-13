مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت مباريات إياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا وقمة سعودية بين النصر والاتحاد مع استكمال جولة في الدوري الإماراتي فضلًا عن مباريات مهمة في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 12 من أبريل والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال أفريقيا:

الأهلي المصري VS صن داونز الجنوب أفريقي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الترجي التونسي VS شباب قسنطينة الجزائري، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الوداد البيضاوي المغربي VS هورويا الغيني، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإنجليزي:

توتنهام هوتسبير VS هدرسفيلد تاون، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد VS وست هام يونايتد، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

هويسكا VS برشلونة، الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

أتلتيكو مدريد VS سيلتا فيغو، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

إشبيلية VS ريال بيتيس، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:

سبال VS يوفنتوس، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

روما VS أودينيزي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

ميلان VS لاتسيو، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

شتوتغارت VS باير ليفركوزن، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 5 FR

لايبزيغ VS فولفسبورغ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 4 FR.

بروسيا دورتموند VS ماينتس، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

مارسيليا VS نيم، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

موناكو VS ستاد ريمس، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري السعودي:

النصر VS الاتحاد، الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، 17:50 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS 1.

الدوري الإماراتي:

اتحاد كلباء VS الجزيرة، الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، 15:50 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية 2.

العين VS عجمان، الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، 15:55 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية 1.

الوحدة VS النصر، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية 1.

الدوري الأردني:

شباب الأردن VS الأهلي، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

الحسين إربد VS الفيصلي، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.