أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول والدوريات الخمس الكبرى

هيمنت الواقعة العنصرية التي تعرض لها النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على تغطية قطاع عريض من الصحافة العالمية اليوم الجمعة، في ظل تعدد ردود الفعل، التي صاحبت هتافات عنصرية مسيئة قام بها بعض جماهير تشيلسي بقولها: ”صلاح انتحاري“.

وفي نفس الوقت لا يزال الجدل يحيط بمستقبل العديد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، حيث كان الألماني توني كروس أحدث أبطال شائعات الرحيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

كلوب يغضب لمحمد صلاح

طالب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بموقف حازم ضد أنصار نادي تشيلسي، الذين وجهوا إساءة عنصرية ضد محمد صلاح، نجم الريدز، خلال تواجدهم في حانة، قبل مباراة البلوز وسلافيا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وأكد كلوب على ضرورة منع هؤلاء المسيئين من دخول ملاعب كرة القدم إلى الأبد، كي لا يشوهوا الرياضة بأفعالهم المرفوضة.

وقال كلوب: ”يجب على المجتمع بأسره، وليس القطاع الرياضي فقط، أن يساعد في التخلص من شر العنصرية“.

ويستعد ليفربول لوقعة حاسمة أمام تشيلسي، يوم الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، في المرحلة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، والذي يتصدره ليفربول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

شائعات كروس.. وإصابة راموس

بعد أن حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقف لاعبه الويلزي غاريث بيل إلى حد كبير، حيث سمح له بالرحيل إلى النادي الذي يريده بنهاية الموسم الجاري، أصبح الألماني توني كروس، ثاني لاعبي الميرينغي الذي تطوله تقارير الرحيل عن النادي الملكي.

وردّ كروس على اتلك لتقارير، التي تحدثت عن رغبته في مغادرة الفريق في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

وكتب كروس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”معلومات كاذبة تمامًا“.

وكانت صحيفة ”أس“ قد ذكرت أن كروس، البالغ من العمر 29 عامًا، ينوي الرحيل عن ريال مدريد، بنهاية الموسم، بعد تعرضه لانتقادات شديدة الموسم الحالي، مع تراجع مستواه.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن كروس، الذي انضم إلى ريال مدريد صيف العام 2014، قادمًا من بايرن ميونخ، يقدم أسوأ مواسمه مع الفريق الملكي، الذي ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وكأس إسبانيا من نصف النهائي، وتبدو حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني شبه مستحيلة.

وفي سياق متصل، أعلن نادي ريال مدريد نتيجة التشخيص الطبي لإصابة قائد ومدافع الفريق سيرجيو راموس.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره ريال مدريد، فقد أظهرت الفحوص الطبية أن راموس يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة النعلية في ساقه اليسرى.

ورغم أن الفريق الملكي لم يحدد مدة تعافي راموس من الإصابة، أو فترة غيابه عن الملاعب، فإن هذا النوع من الإصابة يحتاج إلى أسبوعين تقريبًا للتعافي.

قرض ضخم لتطوير ”سانتياغو برنابيو“

أعلن ريال مدريد حصوله على قرض بقيمة 575 مليون يورو لمدة 30 عاما بفائدة سنوية ثابتة قيمتها 2.5% من أجل إعادة بناء ملعبه سانتياغو برنابيو على أن تصبح التكلفة النهائية لتطوير المبلغ بقيمة 796.5 مليون دولار.

وأعلن النادي الملكي عبر بيان رسمي أن مجلس إدارته وافق في اجتماعه يوم الجمعة على اعتماد على الترخيص الوارد من الجمعية العامة العادية للجان التي عقدت في 23 سبتمبر/أيلول 2018، على استكمال تمويل مشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو بقيمة إجمالية تبلغ 575 مليون يورو، لمدة 30 عاما وبنسبة فائدة ثابتة بقيمة 2,5%.

وأضاف البيان ”تم هيكلة هذا التمويل بقرض على ثلاث مراحل، يوليو 2019، يوليو 2020 ويوليو 2021، تتزامن مع الاحتياجات المتوقعة لسداد مدفوعات الأعمال“.

ومن المقرر أن يشمل القرض فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات، ليدفع ريال مدريد رسوماً سنوية ثابتة بقيمة 29,5 مليون يورو، اعتباراً من 30 يوليو/تموز 2023 وحتى موعد استحقاق القرض في 30 يوليو/تموز 2049.

جوهرة بنفيكا تبهر مانشستر يونايتد

خطف البرتغالي خواو فليكس الأضواء في مباريات الذهاب بدور الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تألقه اللافت للنظر في لقاء فريقه بنفيكا أمام انتراخت فرانكفورت الألماني، الذي أقيم على ملعب ”النور“ في البرتغال.

وقدّم فليكس، 19 عاماً، أداء مميزاً، وقاد بنفيكا للفوز 4-2، وأحرز 3 أهداف ”هاتريك“، ليضع قدماً لفريقه في الدور قبل النهائي، قبل لقاء العودة يوم الخميس المقبل في فرانكفورت.

وواصل فليكس، الملقب بـ“كريستيانو رونالدو الجديد“، تألقه مع بنفيكا هذا الموسم، بعد أن لعب 36 مباراة، أحرز فيها 15 هدفاً، وصنع 7 آخرين، ليصبح هدفاً للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وحاول مدرب بنفيكا، برونو لاغي، التقليل من واقع ”هاتريك“ خواو فليكس في مباراة فرانكفورت، وقال في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: ”لا تجعلوا منه بطلاً فوق العادة“.

وتابع بقوله: ”لا يزال خواو فليكس صغير السن، وينتظره مستقبل باهر، يحتاج إلى وقت طويل كي ينضج، ويتطور مستواه، وبالتالي فإن الجماهير والإعلام على حد سواء يجب أن تتعامل مع الواقع، فهو لا يزال صغيراً، ولا يجب تحويله إلى بطل قومي لأنه تألق وأحرز هاتريك“.

من جهة أخرى، طالبت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إدارة النادي بالإسراع في التعاقد مع فليكس بنهاية الموسم الجاري، لدعم صفوف الفريق بلاعب موهوب، يمكنه أن يكرر ما فعله مواطنه رونالدو في المانيو من قبل.

الحسم يقترب في صفقة دي ليخت

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي لم ينسحب حتى الآن من سباق التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، رغم تفوق برشلونة الإسباني، واقترابه من حسم الصفقة.

وكشف الإعلامي الإسباني ”أدريان سانشيز“ أن ناديي برشلونة وأياكس أمستردام توصلا بالفعل إلى اتفاق شبه نهائي حول صفقة دي ليخت، مقابل مبلغ يتراوح بين 70 إلى 75 مليون يورو.

ومضت تقول: ”وضع مسئولو اليوفي 4 مدافعين على قائمة الاهتمام لتدعيم خط الدفاع خلال الموسم المقبل، في حالة فشل ضم دي ليخت“.

وتابعت بقولها: ”يأتي على رأس هؤلاء المدافعين روبين دياز، لاعب بنفيكا البرتغالي، واليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما الإيطالي، والفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، وأخيراً ماتس هوميلز لاعب بايرن ميونخ الألماني“.