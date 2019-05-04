البرازيلي كايو يعتذر للجهاز الفني وزملائه ومؤشرات بعودته لقائمة مباراة الهلال ضد العين

ذكرت تقارير صحفية إماراتية، اليوم السبت، أن المهاجم البرازيلي كايو لوكاس فيرنانديز اعتذر لإدارة نادي العين، وقد يشارك في مباراة البنفسجي مع الهلال السعودي في دوري أبطال أوروبا.

وقررت إدارة العين إيقاف كايو بقرار من الطاقم الفني.

وقال الحساب الرسمي لصحيفة ”الاتحاد الإماراتية“: ”مؤشرات بعودة البرازيلي كايو لقائمة العين أمام الهلال بعد اعتذاره للجهاز الفني وزملائه.. والمدرب يسمح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا“.

ويلاقي العين منافسه الهلال على استاد جامعة الملك سعود، يوم الإثنين، في خامس جولات دوري أبطال آسيا.

ويملك العين نقطتين فقط ويحتل قاع الترتيب المجموعة، علمًا أنه سقط 0/1 أمام الهلال في جولة الذهاب.

إلى ذلك، عقد المدرب الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين، اجتماعاً مهماً بجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حول التحديات المقررة على “الزعيم” خلال المرحلة المقبلة، بداية بالمواجهة القارية أمام الهلال السعودي بالرياض العاصمة، ضمن الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، وتعاهد الجميع على إظهار أفضل ما لديهم في الدفاع عن شعار النادي انطلاقاً من الحرص على قيم العين التي تعزز طموح كل منتمٍ لهذا الكيان في الوصول إلى أفضل درجة من المستوى.

وشدد غاريدو على أهمية تجاوز الظروف التي ارتبطت بالمرحلة الماضية مشيراً إلى أن كل من يرتدي شعار العين “النادي الكبير” مطالب بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يمكن أن يخدم النادي في المناسبات الرياضية المختلفة، وذلك لرد التقدير للإدارة على توفير المعطيات الإيجابية للاعبين والجماهير على مساندة الفريق في جميع الظروف خصوصاً إثر المرحلة التي شهدت تراجع النتائج بسبب سوء الطالع وعدم التوفيق وهما من الأمور المتوقعة في عالم كرة القدم قياساً بما حدث في أندية عدة على مستوى العالم.

وأضاف: نحتاج لجميع اللاعبين خلال تحدياتنا القادمة خصوصاً وان المرحلة المقبلة ترتبط بمواجهات مهمة وقوية يسطرها التاريخ بالاضافة الى المنافسة على حجز احدى البطاقات المؤهلة لدوري ابطال اسيا المسابقة القارية المهمة والتي يتطلع الجميع للمشاركة فيها.

وزاد: مطالبون بإظهار روح الفريق الواحدوالرغبة والإصرار لتحقيق النتائج والواقع يؤكد أن دائماً ما تكون مرتبطة بتحديات وبعض المشاكل التي ينبغي علينا مواجهتها بكل شجاعة والتغلب عليها لتحقيق أهدافنا المرجوة.

وأكد أن الأجواء العائلية الموجودة في نادي العين والتي تميزه عن غيره من الأندية يجب أن تمثل دافعاً قوياً للاعبين في الفترة المقبلة حتى يحقق الفريق النتائج المرجوة في كل الاستحقاقات القادمة.

وأعرب الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين، عن ارتياحه للروح التي لمسها في لاعبي فريقه مؤكداً أن الرغبة القوية والإصرار على تحسين نتائج الفريق وإظهار المستوى الفني المطلوب في المباريات المقررة على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي تعبر عن القيمة الجيدة للاعبين الذين يشعرون بحجم المسؤولية في هذه المرحلة المهمة، الأمر الذي يؤكد رغبتهم في تخطي الظروف التي واجهت العين وحرمته الحصول على النتائج التي كانت تنتظرها الجماهير الوفية لشعار النادي وقيمه المشرفة المستمدة من قيادة النادي.

وأكد غاريدو أن مثل هذه الروح مطلوبة في جميع الأوقات والمناسبات تعكس المعدن الرائع للاعبين وهم يؤكدون رغبتهم في الوصول إلى الأفضل بالنظر إلى قيمة الانتماء للنادي وهي درجة مهمة من الوفاء للمبادئ.