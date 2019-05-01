نادي العين يواصل غيابه عن الانتصارات بالدوري الإماراتي بتعادله مع اتحاد كلباء (فيديو)

واصل نادي العين حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم التراجع بعدما فرط في تقدمه على ضيفه اتحاد كلباء، واكتفى بالتعادل 2-2 في افتتاح الجولة 23 للمسابقة.

وضع جيوفاني سيو من ساحل العاج كلباء في المقدمة بعد دقيقتين من البداية، إثر ضربة رأس قوية من تمريرة عرضية من زميله المجري بالاش جوجاك.

لكن سرعان ما أدرك العين التعادل بعدها بخمس دقائق عندما تابع بندر الأحبابي ركلة جزاء أهدرها زميله الياباني تسوكاسا شيوتاني، وتصدى لها جمال السراح حارس مرمى كلباء ليضعها الأحبابي في الشباك.

ووضع محمد خلفان العين في المقدمة في الدقيقة 16 بضربة رأس سقطت من فوق رأس السراح.

ومع نهاية الشوط الأول عاد جيوفاني ليدرك التعادل للضيوف بضربة رأس أخرى.

وفي الشوط الثاني، سنحت عدة فرص خطيرة للعين أبرزها في الدقيقة 65 بضربة رأس للبديل فلاح وليد، وتسديدة للمهاجم السويدي ماركوس بيرج.

وهذه المباراة الخامسة على التوالي للعين التي يغيب فيها عن الانتصارات في الدوري والسابعة في كافة المسابقات، ليظل في المركز الرابع برصيد 40 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية، بينما ارتفع رصيد كلباء إلى 24 نقطة في المركز 11.

ويتصدر الشارقة المسابقة برصيد 52 نقطة متقدمًا بفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي دبي ملاحقه المباشر.