في الفوز على البرازيل.. ليونيل ميسي يطالب تيتي بالصمت (فيديو)

تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز على غريمه التقليدي منتخب البرازيل 1/0، في السوبر كلاسيكو الودي الذي جرى في الرياض بالسعودية، وسجل ليونيل ميسي نجم برشلونة وقائد المنتخب الأرجنتيني الهدف الوحيد في اللقاء بعد متابعته لضربة جزاء نفذها وصدها الحارس البرازيلي أليسون باكير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرفًا لميسي اتجاه تيتي مدرب البرازيل، حيث أشار إليه وطلب منه أن يصمت بعد احتجاج الأخير على الحكم اللقاء بشأن عدم منح النجم الأرجنتيني بطاقة صفراء لتدخله على ويليان.

وقال ميسي لمدرب البرازيل: اصمت أغلق فمك“ مما يؤكد أن اللقاء رغم طابعه الودي تميز بالإثارة والندية بين المنتخبين.

ميسي يطلب من تيتي مدرب البرازيل ان يصمت ???????????? pic.twitter.com/UEjVmanz2F — FCBW Media ???? (@media_mx9) November 15, 2019

وقال ميسي بعد اللقاء:“أحبّ دائمًا الفوز على البرازيل، كما أنه من المهم أن نفوز لأنه في مثل هذه الظروف حين تفوز تعمل بكثير من الهدوء في الفكر“.

وأكد النجم الأرجنتيني أنه سعيد بلعب اللقاء كاملًا دون مشاكل بدنية وقال:“أكملت اللقاء بشكل جيد، وجرينا كلنا كثيرًا، وقدّمنا لقاءً جيدًا، لكنه من نوع اللقاءات التي يجب عليك أن يكون خلالها مستواك مرتفعًا لأننا نواجه منتخبا كبيرًا من حجم البرازيل“.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في لقاء ودي منتخب الأوروغواي، يوم الاثنين، المقبل حيث سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة صديقه المقرب وزميله في برشلونة المهاجم لويس سواريز.