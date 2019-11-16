عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”كنت أعرف أنه صعب“.. رقص المبتدئين.. ولا تعبث مع كريستيانو رونالدو (صور)

شكّل السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل الذي جرى في الرياض بالسعودية ومباريات تصفيات أمم أوروبا 2020 العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية اليوم السبت.

واهتمت الصحف أيضًا ببطولة لندن للأساتذة في التنس وخروج الإسباني رافائيل نادال واللقاء رقم 100 للمدرب ديديه ديشان مع المنتخب الفرنسي وعودة المنتخب السعودي للتدريبات استعدادًا لمواجهة باراغواي وديًا واقتراب كريستيانو رونالدو من هدفه الدولي رقم 100.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لمنتخب إسبانيا 7/0 أمام منتخب مالطا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وتألق اللاعبين الجدد وكتبت ”الجدد يجلبون الأهداف“.

كما اهتمت بثنائي ريال مدريد غاريث بيل وجيمس رودريغيز في الفترة الدولية وكتبت ”بيل يعود للعب وجيمس يصاب“.

الصحيفة اهتمت بخروج رافائيل نادال من البطولة الختامية للاعبي التنس وكتبت ”زفيريف يترك نادال دون نصف نهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل في الرياض والذي شهد فوز الأرجنتين بهدف للنجم ليونيل ميسي وكتبت ”عاد“ في إشارة لنجم برشلونة.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات الفرنسي أنطوان غريزمان حول وضعه في برشلونة وكتبت ”غريزمان: كنت أعرف أنه سيكون صعبًا“.

كما تحدثت عن مشاكل كلاسيكو السلة بين برشلونة وريال مدريد واحتجاج الفريق الكتالوني على طبيب الفريق الملكي.

الصحيفة تحدثت عن الإسباني رافائيل نادال وكتبت ”نادال خارج بطولة الأساتذة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا الكبير على مالطا 7/0 في تصفيات أمم أوروبا 2020 وتألق اللاعبين الشباب وكتبت ”لاروخا مع المستقبل“.

كما اهتمت بالسوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل في الرياض وكتبت ”ميسي يحسم السوبر كلاسيكو“.

كما تحدثت عن اهتمام برشلونة بنجم فلامينغو الشاب راينر وكتبت ”الشرط الجزائي في عقد راينر 35 مليون يورو“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن إقصاء رافائيل نادال من البطولة الختامية للتنس وكتبت ”نادال دون نصف نهائي يغادر بكأس المصنف الأول“.

أس

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لمنتخب إسبانيا أمام مالطا 7/0 في تصفيات أمم أوروبا والبداية الجيدة لعدة لاعبين في أول لقاء دولي وكتبت ”رقص المبتدئين“.

كما تحدثت عن تصريحات غاريث بيل الذي قال: ”أشعر بحماس أكثر حين ألعب مع ويلز وأكثر من ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بإنهاء رافائيل نادال العام 2019 متصدرًا لترتيب لاعبي التنس لكنه غادر البطولة الختامية من دور المجموعات.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على اللقاء الأخير لمنتخب إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا 2020 حيث سيواجه منتخب كوسوفو بعد التأهل للنهائيات وكتبت ”كوسوفو: هاري كين يحث المشجعين الإنجليز على عدم التخلي عن رحيم سترلينغ في كوسوفو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب فرنسا أمام منتخب ألبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وهو اللقاء رقم 100 لديديه ديشان كمدرب للمنتخب الفرنسي بطل العالم والذي تأهل للنهائيات الأوروبية، نشرت تقريرًا حول الـ100 لقاء وكتبت ”الزرق في 100 لقاء“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا 2020 على البوسنة والهرسك 3/0 وهو الفوز التاسع على التوالي في التصفيات والعلامة الكاملة والعاشر على التوالي مع المدرب روبيرتو مانشيني وكتبت ”10 إيطاليا“.

كما اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والجدل حول إصابته بعد تسجيله 3 أهداف ”هاتريك“ رفقة منتخب البرتغال وكتبت ”لا تعبث مع كريستيانو رونالدو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز التاسع لمنتخب إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا وجاء على حساب البوسنة والهرسك وكتبت ”تاريخي“.

كما اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ”هاتريك“ رفقة منتخب بلاده ووصل لهدفه رقم 98 دوليًا وكتبت ”كريستيانو رونالدو 100“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على السوبر كلاسيكو الذي جمع المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في الرياض وكتبت ”التانغو عريس قمة الرياض“، و“الأرجنتين يتدرب ويغادر غدًا“.

كما تحدثت الصحيفة عن الهلال السعودي الذي يستعد للقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا وكتبت ”المبتعثون في نهائي أسيا“.

كما تحدثت عن المنتخب السعودي الأول وكتبت ”الأخضر يستأنف والجدد يظهرون“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي وكتبت ”وعكة تغيّب حمدالله“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على اختتام مونديال ألعاب القوى لأصحاب الهمم وكتبت ”القايد يهدي الإمارات ذهبية 800“.

كما اهتمت بمونديال الجوجيتسو وكتبت ”أبوظبي وجهة العالم في مونديال الجوجيتسو“.

الصحيفة تحدثت عن منتخب الإمارات وكتبت ”الأبيض يفقد بريقه في غياب مبخوت“ وعن كأس الخليج كتبت ”منتخبنا يواجه اليمن في اليوم الأول لكأس الخليج“.

كما تحدثت عن تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت ”الأسود الثلاثة يحجز مقعده في يورو 2020“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب الإمارات الأولمبي وكتبت ”الأولمبي يتخطى الأخضر بهدفين“.