ميسي يقود الأرجنتين للفوز بالسوبر كلاسيكو على البرازيل في الرياض (فيديو)

أحرز ليونيل ميسي هدفًا من متابعة ركلة جزاء نفذها بنفسه وتصدى لها الحارس أليسون بيكر ليقود الأرجنتين للفوز 1-صفر على البرازيل في مباراة كرة قدم ودية أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.

وأهدر جابرييل غيسوس مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عندما أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الأرجنتيني استيبان أندرادا.

وفي الدقيقة 13 تسبب ميسي بركلة جزاء نفذها بنفسه، لكن حارس مرمى ليفربول تصدى لها ليتابعها قائد الأرجنتين في الشباك.

مباراة ودية : البرازيل 0 – 1 الأرجنتين | هدف ميسي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/2OsMlEW4vz — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 15, 2019

وأهدر ميسي فرصة خطيرة من وضع انفراد بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما سدد من مدى قريب، لكن الدفاع أنهى خطورة الهجمة.

وكاد قائد برشلونة أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، للمباراة التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود، عندما سدد الكرة من مدى قريب لكن بيكر تصدى لها.

وتواصل الضغط الأرجنتيني في الشوط الثاني حيث سدد لوكاس أوكامبوس من زاوية صعبة في الدقيقة 59 لكن الكرة علت العارضة قبل أن يرسل ميسي ركلة حرة رائعة في الدقيقة 70 استقرت في يد بيكر.

وبعدها بدقيقتين أطلق رودريغو دي باول تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء حولها بيكر إلى ركلة ركنية ثم تبعه لوتارو مارتينيز بتسديدة من مدى قريب علت المرمى.

وهذا الفوز الأول للأرجنتين على البرازيل منذ خسارتها 2-صفر في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل وتوجت بلقبها فيما بعد في يوليو/ تموز الماضي.