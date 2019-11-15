هدف مباراة البرازيل والأرجنتين: ميسي يضع راقصي التانغو في المقدمة (فيديو)

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلادده في المقدمة أمام البرازيل، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالرياض في سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية ودياً.

وأحرز ميسي هدفه من متابعة لركلة جزاء سددها، وصدها أليسون بيكر، ولكنه أعاد الكرة في الشباك.

مباراة ودية : البرازيل 0 – 1 الأرجنتين | هدف ميسي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/2OsMlEW4vz — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 15, 2019

ويواجه ”السليساو“ منتخب الأرجنتين في ظل مروره بسلسلة نتائج سلبية وأيضاً دون مهاجمه ونجم فريق باريس سان جيرمان، نيمار، الذي كان أصيب في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي في عضلات الفخذ الأيسر.

ولم يعرف منتخب الكناري تحت قيادة مدربه ‘تيتي’ طعم الفوز منذ يوليو (تموز) الماضي، بعدما تُوّج ببطولة كوبا أمريكا 2019 على ملعب ماراكانا.

ومنذ ذلك الحين، خاضت البرازيل 4 مباريات لم تذق خلالها طعم الفوز، وزادت الانتقادات حول طريقة المدرب وطريقة لعب الفريق المملة.

وخلال الأربعة مباريات تعادل السليساو أمام السنغال (1-1) وأمام نيجيريا (1-1) وأمام كولومبيا (2-2) وخسر أمام بيرو (0-1).

ولتعويض غياب نيمار نجم وقائد المنتخب، استدعى تيتي مهاجم ريال مدريد الشاب رودريغو، الذي يشهد فترة من التوهج مع ”الميرينغي“ وذلك بعد تسجيله ثلاثية في شباك جالاتا سراي التركي بدوري الأبطال.

على جانب آخر، ستشهد المباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب انتهاء مدة إيقافه لثلاث مباريات من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“.

وجاءت التشكيلة الرسمية للأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا.

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي، جيرمان بيزيلا، نيكولاس تاجليافيكو، وخوان فويث.

الوسط: رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، لوسيلسو.

الهجوم: ليونيل ميسي، لوكامبوس، ولاوتارو مارتينيز.

التشكيلة الرسمية للبرازيل:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: دانيلو، وتياغو سيلفا، ميليتاو، أليكس ساندرو.

الوسط: آرثر، كاسيميرو، باكيتا.

الهجوم: غابرييل جيسوس، روبرتو فيرمينو، ويليان.