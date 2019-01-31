شاهد.. الصورة الأولى من حطام طائرة إيمليانو سالا

قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية، إن السلطات الهولندية عثرت على جزء من حطام طائرة بالقرب من ميناء روتردام يعتقد أنه يعود لطائرة إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي ونانت الفرنسي التي تحطمت وفقدت فوق البحر.

وحسب ذا صن فإن الجزء الذي عثر عليه تواجد بشاطئ قريب من ميناء روتردام على بعد 450 ميلًا من النقطة التي عثر فيها على مقعدين من مقاعد الطائرة ذاتها.

ولم تستبعد السلطات الهولندية -أيضًا- أن يكون الحطام لسفينة أو طائرة أخرى.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية أمس، إن فريق التحقيقات الذي يتابع اختفاء طائرة لاعب نادي كارديف سيتي، إيميليانو سالا، وجد حطامًا لطائرة يعتقد أنها تخص اللاعب الأرجنتيني.

مدرب نانت (وحيد) : سالا كان بمثابة ابني وماحدث سيبقى محفورًا في ذاكرتي – ردة فعل وحيد بعد تصفيق الجماهير في الدقيقه التاسعه ????#اختفاء_سالا pic.twitter.com/V8QNy4AE0g — ⓭ عـلي الكعـبي ???????? (@AL_kaabi10) ٣١ يناير ٢٠١٩

وحسب BBC، فإن حطام الطائرة الذي عثر عليه ربما يعود لطائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود.

وأشارت التقارير إلى أن فريق التحقيقات وجد مقعدين من الطائرة على شواطئ جزيرة لوكتنين الفرنسية.

وقال سول بامبا، مدافع كارديف سيتي: إن بعض لاعبي فريقه يخشون السفر بالطائرة بعد اختفاء المهاجم الأرجنتيني المنضم حديثًا هذا الشهر، إيميليانو سالا، فوق القنال الإنجليزي منذ أيام قليلة.

وقام فريق نانت الفرنسي بلفتة انسانية رائعة للاعبه السابق المفقود حاليًّا إيميليانو سالا حيث خاض الفريق مباراة سانت إيتيين في الدوري المحلي بقمصان عليها اسم سالا من الخلف.

وأعلن النادي عبر حسابه على تويتر أن إيرادات مباراة الليلة ستخصص بالكامل إلى عائلة سالا الذي توقفت جهود البحث عن جثته. وتم وضع هاشتاغ (وسم) “نلعب من أجل سالا” على الحساب الرسمي للنادي على تويتر بدلًا من وسم “نصلي من أجل سالا” الذي ظهر الأسبوع الماضي.