لفتة إنسانية من لاعبي نانت الفرنسي تجاه إيميليانو سالا (صور)

قام فريق نانت الفرنسي بلفتة انسانية رائعة للاعبه السابق المفقود حاليًا إيميليانو سالا حيث سيخوض لاعبو الفريق مواجهتهم الليلة أمام سانت إيتيين في الدوري المحلي بقمصان عليها اسم سالا من الخلف.

وأعلن النادي عبر حسابه على تويتر أن إيرادات مباراة الليلة ستخصص بالكامل إلى عائلة سالا الذي توقفت جهود البحث عن جثته.

وتم وضع هاشتاغ (وسم) “نلعب من أجل سالا” على الحساب الرسمي للنادي على تويتر بدلًا من وسم “نصلي من أجل سالا” الذي ظهر الأسبوع الماضي.

C’est notre soldat, c’est votre soldat ???????? Le Club édite dès aujourd’hui un tee-shirt à l’effigie d’@EmilianoSala1. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes sera reversée à sa famille. Commandez-le dès maintenant : ???? https://t.co/g8dQ5q4zve pic.twitter.com/TKeU7JqnGs — FC Nantes (@FCNantes) ٣٠ يناير ٢٠١٩

Así luce el vestuario del Nantes, con camisetas dedicadas a Emiliano Sala, antes del duelo ante Saint Etienne por la Ligue 1. pic.twitter.com/44sN5szl8V — SportsCenter (@SC_ESPN) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وقالت تقارير صحفية إنجليزية إن فريق التحقيقات الذي يتابع اختفاء طائرة لاعب نادي كارديف سيتي الإنجليزي وجد حطامًا لطائرة يعتقد أنها تخص اللاعب الأرجنتيني.

وخاض كارديف مباراته الأولى منذ اختفاء لاعبه الجديد سالا، المنتقل من نانت إلى النادي الويلزي، عندما خسر 2-1 أمام آرسنال، أمس الثلاثاء، حيث تم تكريم اللاعب الأرجنتيني المفقود، وكذلك عن قائد الطائرة ديفيد إيبوتسون قبل انطلاق المواجهة.

واختفت طائرة سالا عن الرادار يوم 21 يناير/ كانون الثاني الحالي ولم يتم العثور عليها قبل أن تنتهي ثلاثة أيام من عمليات البحث عن المهاجم إضافة للطيار يوم الخميس الماضي عقب إعلان الجهات المشرفة على الإنقاذ أن هناك فرصة ضعيفة للغاية للعثور على أي ناجين من الحادث.