تطور جديد.. العثور على حطام طائرة إيمليانو سالا

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن فريق التحقيقات الذي يتابع اختفاء طائرة لاعب نادي كارديف سيتي، إيميليانو سالا، وجد حطامًا لطائرة يعتقد أنها تخص اللاعب الأرجنتيني.

وبحسب BBC، فإن حطام الطائرة الذي عثر عليه ربما يعود لطائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود.

وأشارت التقارير إلى أن فريق التحقيقات وجد مقعدين من الطائرة على شواطئ جزيرة لوكتنين الفرنسية.

وقال سول بامبا، مدافع كارديف سيتي: إن بعض لاعبي فريقه يخشون السفر بالطائرة بعد اختفاء المهاجم الأرجنتيني المنضم حديثًا هذا الشهر، إيميليانو سالا، فوق القنال الإنجليزي منذ أيام قليلة.

وخاض كارديف مباراته الأولى منذ اختفاء سالا عندما خسر 2-1 أمام آرسنال، أمس الثلاثاء، حيث تم تكريم اللاعب الأرجنتيني المفقود، وكذلك عن قائد الطائرة ديفيد إيبوتسون قبل انطلاق المواجهة.

واختفت طائرة سالا عن الرادار يوم 21 يناير/ كانون الثاني، ولم يتم العثور عليها، وقال بامبا إن الفريق تأثر كثيرًا بهذا “الموقف غير المعتاد”.

وأبلغ بامبا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “نحن نسافر بالطائرة وجاء في تفكير البعض ‭’‬لا نريد استخدامها مرة أخرى‭’‬”.

وأضاف بامبا، الذي كان يعرف سالا بشكل شخصي عن طريق وكيله، أنه ناقش مع اللاعب الانتقال إلى كارديف قبل انضمامه من نانت الفرنسي.

وأضاف: “الأمر ليس صعبًا عليّ أنا فقط رغم أني كنت أرتبط بعلاقة شخصية معه. لا أشعر بحزن أكبر من باقي اللاعبين أو من شعور أي شخص آخر أو النادي كله”.