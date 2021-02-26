الشارقة ينفي استقالة عبدالعزيز العنبري

نفى نادي الشارقة الإماراتي ما تردد عن تقدم عبدالعزيز العنبري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، باستقالته بعد الخسارة أمام الجزيرة مساء اليوم الجمعة في دوري الخليج العربي.

وكانت فضائية أبوظبي قد أشارت إلى وجود أنباء عن استقالة عبدالعزيز العنبري، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

إلا أن نادي الشارقة كذب الخبر مباشرة وقال في بيان رسمي: “ العنبري باقٍ على رأس القيادة الفنية للملك“.

وأضاف في بيانه: ”نؤكد بأنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء عن تقديم مدربنا الوطني عبدالعزيز العنبري لاستقالته، وندعو الجميع لعدم الالتفات للشائعات التي تُثار حول الفريق“.

العنبــري بــاقٍ علـى رأس

القيادة الفنية للمـ👑ـلك نؤكد بأنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء عن تقديم مدربنا الوطني عبدالعزيز العنبري لاستقالته، وندعو الجميع لعدم الإلتفات للشائعات التي تُثار حول الفريق #نادي_الشارقة pic.twitter.com/BIWqBaC6lL — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 26, 2021

يذكر أن نادي الشارقة الإماراتي أعلن، ظهر اليوم الجمعة، غياب عبد العزيز العنبري مدرب الفريق الأول لكرة القدم عن قيادة فريقه مساء اليوم أمام الجزيرة في دوري الخليج العربي، بسبب ظرف صحي.

ولم يكشف نادي الشارقة تفاصيل الظرف الصحي الطارئ الذي تسبب بغياب العنبري عن مباراة قمة اليوم أمام الجزيرة.

وأصدر نادي الشارقة بيانًا مقتضبًا نشر فيه صورة العنبري وقال: “ تمنياتنا القلبية له بالشفـاء العاجل.. مدربنا الوطني الخلوق عبدالعزيز العنبري سيغيب عن قيادة الملك في مواجهة اليوم أمام فريق الجزيرة بعد تعرضه لظرف صحي“.

تمنياتنـا القلبيـ🤍ـة لـه بالشفـاء العاجـل مدربنا الوطني الخلوق عبدالعزيز العنبري سيغيب عن قيادة المـ👑ـلك في مواجهة اليوم أمام فريق الجزيرة بعد تعرضه لظرف صحي #نادي_الشارقة pic.twitter.com/f45khKltX1 — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 26, 2021

وكان الجزيرة قد اكتسح مضيفه الشارقة بثلاثية نظيفة لينفرد بصدارة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 40 نقطة من 18 مباراة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة الذي تلقى الهزيمة الثالثة هذا الموسم.