غياب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة عن مباراة الجزيرة بسبب ظرف صحي

أعلن ناي الشارقة الإماراتي غياب عبد العزيز العنبري مدرب الفريق الأول لكرة القدم عن قيادة فريقه مساء اليوم أمام الجزيرة في دوري الخليج العربي، بسبب ظرف صحي.

ولم يكشف نادي الشارقة تفاصيل الظرف الصحي الطارئ الذي تسبب بغياب العنبري عن مباراة قمة اليوم أمام الجزيرة.

وأصدر ناي الشارقة بيانًا مقتضبًا نشر فيه صورة العنبري وقال: “ تمنياتنا القلبية له بالشفـاء العاجل.. مدربنا الوطني الخلوق عبدالعزيز العنبري سيغيب عن قيادة الملك في مواجهة اليوم أمام فريق الجزيرة بعد تعرضه لظرف صحي“.

تمنياتنـا القلبيـ🤍ـة لـه بالشفـاء العاجـل مدربنا الوطني الخلوق عبدالعزيز العنبري سيغيب عن قيادة المـ👑ـلك في مواجهة اليوم أمام فريق الجزيرة بعد تعرضه لظرف صحي #نادي_الشارقة pic.twitter.com/f45khKltX1 — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 26, 2021

ويستضيف الشارقة المتصدر وصيفه الجزيرة الجمعة في قمة المرحلة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويتساوى الفريقان بعدد النقاط ولكل منهما (37) لكن ”الملك“ يتصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي بفارق المواجهة المباشرة عن الجزيرة الذي خسر أمامه صفر-1 في الذهاب.

وودع الشارقة بطولة كأس رئيس الدولة من الدور نصف النهائي على يد النصر يوم الإثنين الماضي.