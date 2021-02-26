رياضة

غياب عبد العزيز العنبري مدرب الشارق...
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غياب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة عن مباراة الجزيرة بسبب ظرف صحي

يستضيف الشارقة المتصدر وصيفه الجزيرة الجمعة في قمة المرحلة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن ناي الشارقة الإماراتي غياب عبد العزيز العنبري مدرب الفريق الأول لكرة القدم عن قيادة فريقه مساء اليوم أمام الجزيرة في دوري الخليج العربي، بسبب ظرف صحي.

ولم يكشف نادي الشارقة تفاصيل الظرف الصحي الطارئ الذي تسبب بغياب العنبري عن مباراة قمة اليوم أمام الجزيرة.

وأصدر ناي الشارقة بيانًا مقتضبًا نشر فيه صورة العنبري وقال: “ تمنياتنا القلبية له بالشفـاء العاجل.. مدربنا الوطني الخلوق عبدالعزيز العنبري سيغيب عن قيادة الملك في مواجهة اليوم أمام فريق الجزيرة بعد تعرضه لظرف صحي“.

ويستضيف الشارقة المتصدر وصيفه الجزيرة الجمعة في قمة المرحلة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويتساوى الفريقان بعدد النقاط ولكل منهما (37) لكن ”الملك“ يتصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي بفارق المواجهة المباشرة عن الجزيرة الذي خسر أمامه صفر-1 في الذهاب.

وودع الشارقة بطولة كأس رئيس الدولة من الدور نصف النهائي على يد النصر يوم الإثنين الماضي.

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