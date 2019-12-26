الشارقة يسعى لإنهاء 2019 في صدارة الدوري الإماراتي

سيسعى الشارقة حامل اللقب لإنهاء عام 2019 في صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على الظفرة غدا الجمعة فيما يخوض مطارده شباب الأهلي دبي مواجهة سهلة ضد ضيفه اتحاد كلباء.

وفاجأ الشارقة الجميع عندما نال اللقب الموسم الماضي ولم يتوقع كثيرون أن تستمر هيمنته على القمة هذا الموسم.

لكن بعد عشر جولات يأتي الشارقة في الصدارة برصيد 24 نقطة ومن دون أي خسارة حتى الآن ويتقدم بنقطة واحدة على شباب الأهلي دبي.

واكتفى الشارقة بالحصول على خمس نقاط في آخر ثلاث مباريات إذ تعادل في مناسبتين مع بني ياس وعجمان وفاز على النصر.

وسيخوض الشارقة مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد الظفرة المنتفض الذي وضع حدا لثلاث هزائم متتالية وحصد سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات من بينها الفوز على العين في المواجهة الأخيرة.

وقال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة الذي قاده لإنجاز الموسم الماضي ”الظفرة من الفرق القوية ولن تكون مباراة سهلة ونبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية“.

وسيفتقد الشارقة جهود البرازيلي إيجور كورونادو، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة بسبعة أهداف، للإصابة التي ستبعده لمدة شهرين.

وأضاف العنبري ”لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وسنحاول اختيار التشكيلة المناسبة“.

وسيسعى شباب الأهلي دبي لاستغلال النتائج المتذبذبة لاتحاد كلباء الذي حصد أربع نقاط في آخر أربع مباريات عندما يلتقيان بعد غد السبت.

ويحتل اتحاد كلباء المركز العاشر برصيد عشر نقاط متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط.

وسيكون الجزيرة، ثالث الترتيب، مرشحا لتمديد سلسلة انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي عندما يلعب ضد بني ياس يوم السبت أيضا.

وبدأ بني ياس الموسم بالحصول على خمس نقاط في أول ثلاث مباريات لكنه تعثر واكتفى بحصد ست نقاط في سبع مواجهات بعد ذلك ليحتل المركز التاسع.

وسيلعب العين، الذي أنهى تعاقده مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو بالتراضي مطلع الأسبوع الحالي، صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ضد الوحدة الذي يتأخر عنه بمركزين وأربع نقاط.

ويحل حتا ضيفا على عجمان غدا الجمعة فيما يلعب النصر ضد الفجيرة وخورفكان متذيل الترتيب ضد الوصل يوم السبت.