 إصابة إيغور كورنادو وغيابه عن نادي الشارقة لمدة طويلة (شاهد) – إرم نيوز‬‎

إصابة إيغور كورنادو وغيابه عن نادي الشارقة لمدة طويلة (شاهد)

إصابة إيغور كورنادو وغيابه عن نادي الشارقة لمدة طويلة (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

كشف نادي الشارقة الإماراتي، طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي إيغور كورنادو ومدة غيابه عن الملاعب.

ونشر نادي الشارقة بيانا عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، قال فيه: إن كورنادو سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة.

وسيغيب كورنادو على إثر العملية الجراحية عن الملاعب لمدة شهرين.

وكان كورنادو قد تعرض للإصابة، خلال مشاركته مع الشارقة ضد حتا في مباراة دور الـ16 من كأس رئيس دولة الإمارات، والتي انتهت بفوز الملك بركلات الترجيح (4-3).

ولعب كورونادو مباراة الشارقة ضد حتا، وأحرز إحدى ركلات الجزاء الترجيحية.

وسيغيب كورونادو عن أول مباراتين من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، أمام التعاون السعودي وبيرسبوليس الإيراني.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
الشارقة
تاغ
رياضة
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث