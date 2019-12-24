إصابة إيغور كورنادو وغيابه عن نادي الشارقة لمدة طويلة (شاهد)

كشف نادي الشارقة الإماراتي، طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي إيغور كورنادو ومدة غيابه عن الملاعب.

ونشر نادي الشارقة بيانا عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، قال فيه: إن كورنادو سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة.

وسيغيب كورنادو على إثر العملية الجراحية عن الملاعب لمدة شهرين.

وكان كورنادو قد تعرض للإصابة، خلال مشاركته مع الشارقة ضد حتا في مباراة دور الـ16 من كأس رئيس دولة الإمارات، والتي انتهت بفوز الملك بركلات الترجيح (4-3).

سيخضع لاعب الشارقة ايغور كورنادو لعملية جراحية بعد إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة وسيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة شهرين ، تمنياتنا القلبية للنجم ايغور بالشفاء العاجل ???? pic.twitter.com/77TUwPqc6u — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) December 24, 2019

ولعب كورونادو مباراة الشارقة ضد حتا، وأحرز إحدى ركلات الجزاء الترجيحية.

وسيغيب كورونادو عن أول مباراتين من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، أمام التعاون السعودي وبيرسبوليس الإيراني.