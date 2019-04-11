الشارقة يسعى لقطع خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإماراتي أمام بني ياس

يأمل الشارقة في قطع خطوة جديدة نحو الفوز بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على بني ياس في افتتاح المرحلة الـ 20 غدًا الجمعة.

واكتفى الشارقة بالتعادل دون أهداف مع عجمان في المباراة الماضية، لكنه وسع الفارق في الصدارة إلى تسع نقاط مستغلًا سقوط العين أمام الجزيرة 5-1.

ويعتلي فريق المدرب عبد العزيز العنبري الصدارة برصيد 47 نقطة من 19 مباراة، فيما اقتنص شباب الأهلي دبي المركز الثاني برصيد 38 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن العين، حامل اللقب، المتعثر الذي خسر في ثلاث من آخر خمس مباريات في المسابقة.

وقال العنبري في مؤتمر صحفي ”سنخوض واحدة من أهم المباريات في مشوار الفريق هذا الموسم.

”نعلم مدى صعوبة المباراة وأن المنافس لم يخسر على أرضه. اللاعبون شعروا بقوة المنافسين بدليل ما حدث في مباراة عجمان الأخيرة“.

وفاز بني ياس في سبع من آخر عشر مباريات، ولم يخسر فيها سوى مرة واحدة كانت أمام الوحدة، ويأتي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

وأضاف العنبري ”اللاعبون يعلمون مدى أهمية المباريات المتبقية في الدوري. نركز على مواصلة النتائج الإيجابية، وأن المشوار ما زال طويلًا وصعبًا ونحتاج لمضاعفة جهودنا“.

وخرج الشارقة منتصرا 2-1 في المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم يفز الشارقة على ملعب بني ياس منذ مارس/ آذار 2015 عندما انتصر 5-2.

وقال كرونو يوريتشيتش مدرب بني ياس ”الشارقة يقدم موسمًا رائعًا ومختلفًا ولديه رغبة في الفوز.

”يمكن للجميع مشاهدة عمل العنبري الذي صنع فريقًا منظمًا وصاحب شخصية على أرض الملعب“.

وتابع المدرب الكرواتي ”لكن يجب على الشارقة أن يعلم أن بني ياس لم يخسر على أرضه، وأنه تنتظره مباراة صعبة.

”نحترم الشارقة لكننا نثق في أننا نستطيع تحقيق الفوز إذ نملك لاعبين رائعين“.

وسيحاول العين تجاوز هزيمته أمام الجزيرة عندما يستضيف عجمان بعد غد السبت.

وعاد العين من الدوحة بتعادل 2-2 مع الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، لكن موقفه ما زال صعبًا في البطولة؛ إذ يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة في دور المجموعات برصيد نقطتين من ثلاث مباريات، فيما يأتي الهلال السعودي في الصدارة وله ست نقاط.

ويلعب دبا الفجيرة ضد الفجيرة، والوصل ضد شباب الأهلي دبي، والإمارات ضد الظفرة غدًا الجمعة.

ويحل الجزيرة صاحب المركز الرابع ضيفًا على اتحاد كلباء يوم السبت، فيما يلعب الوحدة ضد النصر في ختام الجولة.