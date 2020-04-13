عبيد الشامسي يكشف حقيقة الخلاف بين ثنائي الشارقة إيغور كورنادو وكايو فرنانديز

نفى عبيد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي، صحة الأنباء التي تشير إلى غضب المحترف البرازيلي ايغور كورنادو على وضعه مع الفريق بعد قدوم مواطنه كايو لوكاس فرنانديز، نافيا مطالبة الأول بزيادة راتبه.

وقال الشامسي في مداخلة هاتفية مع برنامج "ملاعبنا" والمذاع عبر قناة الشارقة الرياضية: "هذا الكلام غير صحيح، والعلاقة بين اللاعبين تقوم على مستوى عال من الاحترافية والاحترام".

وتابع "اللاعبان يحترمان عقودهما مع الفريق، ويسكنان بجوار بعضهما، وعلاقتهما ببعضهما ممتازة، ويحرصان على وحدة الفريق، لكن كل ما يشاع عن وجود خلافات بينهما غير صحيح بالمرة".

كما أوضح أن الحديث عن رحيل الكابتن محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بالنادي وكذلك الكابتن جمعة ربيع غير صحيح أيضا، لافتا إلى أنه في حالة وجود أي تغيرات في مجلس الإدارة سوف نعلن ذلك، مشددا على عدم وجود خلافات بين أعضاء المجلس.

وأضاف أنه لا صحة أيضا لوجود اتفاق مع المدرب أروابارينا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق، مؤكدا أن الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه، مؤكدا أن الشارقة ناد كبير ومن الطبيعي أن تلاحقه الشائعات.

عبيد الشامسي : غير صحيح بأن ايغور كورنادو طالب بزيادة راتبه#ملاعبنا#خلك_في_البيت pic.twitter.com/xndHhSvc30 — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) April 13, 2020

عاجل :

جمعة ربيع ومحسن مصبح مستمرين في نادي الشارقة ولا صحة لرحيلهما #ملاعبنا#خلك_في_البيت pic.twitter.com/IYejBazGQb — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) April 13, 2020

عاجل :

الشارقة ينفي صحة اتفاقه أو تواصله مع المدرب أروابارينا #ملاعبنا #خلك_في_البيت pic.twitter.com/IFjB5K0uIc — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) April 13, 2020