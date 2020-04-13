النصر يفاوض نيغريدو لتجديد عقده بشروط محددة

عرض نادي النصر الإماراتي على مهاجمه الإسباني نيغريدو تجديد عقده لمدة موسم واحد.

ونشرت صحيفة "البيان" الإماراتية تقريرا قالت فيه، إن نادي النصر لم يغلق الباب أمام فترة أطول بشروط محددة، باعتبار أن عامل السن ومدة العقد يلعبان دورا مهما في تحديد الراتب الجديد.

ويحتفل نيغريدو بعيد ميلاده الـ35 أغسطس المقبل.

وأكد مصدر مسؤول في النصر أن العرض المقدم للاعب تم دراسته من كافة النواحي المادية والفنية، مشيرا إلى أن نيغريدو من العناصر المؤثرة ويستحق التواجد بقائمة الفريق الموسم المقبل.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الإدارة واللاعب مستمرة لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، لقد قدمنا عرضا رسميا له وفي انتظار رده.