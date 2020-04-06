حقيقة إقالة عبدالعزيز العنبري من تدريب الشارقة

نفى نادي الشارقة الإماراتي ما تردد عن إنهاء عقد مدربه عبدالعزيز العنبري.

وقال الشارقة في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ينفي نادي الشارقة لكرة القدم صحة الأنباء المتداولة عن إنهاء تعاقده مع مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري“.

ويحتل الشارقة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، ويتأخر بـ8 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر.

وتراجعت نتائج الشارقة الموسم الحالي، بعد الموسم الماضي المذهل، حيث ودع بطل الدوري الإماراتي بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي من نصف النهائي بالخسارة 2/3 أمام العين، و1/2 أمام العين أيضا في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

وفي دوري أبطال آسيا، حصد الشارقة نقطة وحيدة في أول مباراتين.

يشار إلى أن عبدالعزيز العنبري يتولى تدريب الشارقة منذ نوفمبر 2015.