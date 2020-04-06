رسميا.. إقالة إيفان يوفانوفيتش مدرب منتخب الإمارات‎

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميا إنهاء تعاقده مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

ووفقا لما ذكره الاتحاد الإماراتي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد تم توجيه الشكر للمدرب ولفريق عمله على الفترة الماضية التي قضاها مع المنتخب، كما تمنى له الاتحاد التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

وجاء القرار بناء على توصية لجنة لمنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة برئاسة يوسف السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة.

وتعاقد الاتحاد الإماراتي يوفانوفيتش في ديسمبر/كانون الأول المنصرم بعقد لمدة 6 أشهر فقط لقيادة الأبيض خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم متوقف تماما في الإمارات ومختلف دول العالم حاليا بسبب الإجراءات الدولية الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وقد تأجلت ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في جميع قارات العالم.

اتحاد الكرة يُنهي عقد إيفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب الوطني .. pic.twitter.com/72A297qlDS — UAEFA (@uaefa_ae) April 6, 2020

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة.