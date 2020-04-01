عدنان حمد الحمادي: الدوري الإماراتي هذا الموسم تم إلغاؤه (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي ومقدم البرامج، عدنان حمد الحمادي، الجدل بتأكيده على اتخاذ اتحاد الكرة الإماراتي، قرارًا بإلغاء بطولة دوري الخليج العربي هذا الموسم

وقال عدنان في حواره مع قناة ”إم بي سي مصر“: ”كورونا تسبب في شلل اقتصادي ورياضي كبير، والدوري الإماراتي تم إلغاؤه“.

وأضاف: ”أخر لقاء بيني وبين رئيس الاتحاد الإماراتي كان أمس، والمحاولة الجارية الآن هو إقامة مسابقة كأس رئيس الدولة مع بداية الموسم المقبل، الدوري توقف تماما وتدريبات الفرق بأمر وتوجيه والكل ينتظر القرار. هناك الهيئة الوطنية للكوارث والأزمات ووزارة الصحة، وهو قرار اتحادي صادر من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.. حتى في البرلمان الإماراتي تم إيقاف الجلسات وحتى الاجتماعات تتم عن بعد“.

وأضاف: ”تأجيل الدوريات سبب صدمة لكل العالم، هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة شل كل شيء وسيترك بظلاله على كرة القدم بالطبع“.

#اللعيب| عدنان حمد: الاتحاد الإماراتي ألغى الدوري وقد تقام لقاءات الكأس عند عودة المباريات #MBCMASR pic.twitter.com/EdJWXXFwnF — MBC مصر (@mbcmasr) March 31, 2020

وكان اتحاد الكرة الإماراتي قرر في اجتماعه عن بعد، اليوم الأربعاء، برئاسة راشد بن حميد النعيمي، إلغاء دوري المراحل السنية، للحفاظ على سلامة اللاعبين، واستمرار النقاشات بشأن دوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى.

وتقرر أيضًا تشكيل فريق عمل بين ممثلين من الاتحاد ورابطة دوري المحترفين، للتنسيق حول مصير المسابقات المحلية في ضوء المستجدات، وترشيح حميد الطاير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، بديلًا لعضو مجلس الإدارة السابق، راشد الزعابي.

وأكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد قرر عدم إقامة الخلوة الرياضية، بسبب الظروف الصحية الراهنة، وتأجيلها لوقت لاحق.

وأضاف، أن الاتحاد لم يطلب من رابطة المحترفين زيادة عدد فرق الموسم المقبل إلى 16 وإلغاء الهبوط.