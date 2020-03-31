تأجيل حسم مصير الدوري الإماراتي إلى هذا الموعد

قررت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الإماراتي كرة القدم تأجيل حسم بطولة دوري الخليج العري الإماراتي.

وأشارت صحيفة ”الخليج“ الإماراتية إلى أن اللجنة قررت الانتظار حتى تصدر من الاتحاد الدولي للعبة تعليمات أو توصيات أو حتى قرارات تتعلق بمصير عقود ورواتب اللاعبين، خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى وجود مداولات كثيرة بخصوص إلغاء الدوري وإنهاء الموسم الحالي، ولكن الموقف لن يتحدد قبل الـ 15 من أبريل.

وأضافت: ”تدرك رابطة المحترفين أنها قد تجبَر عليه بعد التشاور مع الأندية الأعضاء والمعنيين“.

وكشف مصدر داخل اتحاد القدم الإماراتي أن التوجه الأبرز حتى الآن، إصدار قرار بإلغاء الدوري، وإنهاء الموسم الحالي 2019-2020.

وإذا ألغي الدوري ستشطَب كل النتائج، وسيكون في الموسم المقبل 14 ناديا.