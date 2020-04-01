اتحاد الكرة الإماراتي يقرر إلغاء جميع مسابقات المراحل السنية.. ويؤجل حسم مصير دوري الخليج العربي

اتخذ اتحاد الكرة الإماراتي قرارًا رسميًا بإلغاء جميع مسابقات المراحل السنية للموسم الحالي، بسبب ما تعانيه الرياضة العالمية من جائحة فيروس كورونا، التي أدت لتوقف الدوري الإماراتي مؤخرًا.

وقال محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، في تصريحات نقلتها صحيفة ”الاتحاد“: اتحاد الكرة لم يطلب من رابطة المحترفين زيادة عدد فرق الموسم المقبل إلى 16 فريقًا، واتخاذ قرار بإلغاء (دوري المراحل) يأتي للحفاظ على سلامة أبنائنا، وهناك نقاشات بشأن دوري المحترفين والدرجة الأولى بين الاتحاد والرابطة“.

وعن مصير دوري الخليج العربي والدرجة الأولى، كشف: ”كل ما يتعلق بالمسابقات بما فيها نهائي كأس رئيس الدولة سيتحدد لاحقًا بالتشاور بين الاتحاد والرابطة وفي ضوء اللوائح“.

وأوضح: ”لن نتخذ قرارًا بإلغاء الموسم إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة، وأمامنا أسبوعان قبل الوصول للموعد النهائي للقرار ونمتلك عدة سيناريوهات لحسم مصير المسابقات“.

وكان اتحاد الكرة الإماراتي قد اتخذ قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي في 15 مارس الماضي، لمدة 4 أسابيع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كشفت تقارير سابقة، أن عددًا من مسؤولي أندية دوري الخليج العربي، أبدوا رغبتهم في إلغاء المسابقة خلال منافسات الموسم الحالي، بسبب الأحداث الجارية بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة ”الإمارات اليوم“، أن مسؤولي الأندية أيدوا بشكل كبير إلغاء الموسم تمامًا، مستبعدين استكمال مسابقة دوري الخليج العربي، بعد انتهاء فترة الاحترازات القائمة.

وتابعت، أن شباب الأهلي رفض فكرة إلغاء الموسم، متمسكًا بحقه في اعتماد تتويجه باللقب، وهبوط حتا والفجيرة.

ويتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 43 نقطة.