إقالة فهد الكسار مدير شركة خورفكان لكرة القدم على خلفية ردود مسيئة ضد أحد أندية

إقالة فهد الكسار الشارقة(الإمارات العربية المتحدة) أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن إقالة فهد الكسار مدير فريق شركة نادي خورفكان الرياضي لكرة القدم على خلفية ردود تم نشرها مؤخرا في أحد وسائل التواصل الاجتماعي أساءت لأحد أندية الإمارة، جاء هذا القرار بعد اجتماعات لجنة التحقيق بناء على طلب الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي. وذكر الشيخ صقر القاسمي بأننا نرفض رفضا تاما مثل هذه التصرفات من أي جهة أو مسؤول تحت مظلة المجلس وندعو دائما للتحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف في المجال الرياضي تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه المتواصل للرياضة والرياضيين وتوجيهاته باللعب النظيف واحترام الخصم. وأضاف: إننا نأسف على مابدر من أحد المسؤولين في نادي رياضي يتبع للمجلس ولكننا لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات بما يكفل حقوق الأطراف جميعها.