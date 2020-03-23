إقالة فهد الكسار مدير شركة خورفكان لكرة القدم على خلفية ردود مسيئة ضد أحد أندية

اتخذ مجلس الشارقة الرياضي، قرارا رسميا بإقالة فهد الكسار مدير شركة خورفكان لكرة القدم، على خلفية ردود مسيئة تم نشرها أخيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، ضد أحد أندية الإمارة.

وأشار مجلس الشارقة الرياضي، في بيانه الرسمي، إلى أن القرار جاء بعد اجتماعات لجنة التحقيق، بناء على طلب الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وذكر الشيخ صقر: ”نرفض مثل هذه التصرفات من أي جهة أو مسؤول تحت مظلة المجلس، وندعو دائما للتحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف تماشيا مع توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ودعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، وتوجيهاته باللعب النظيف واحترام الخصم“.

وأضاف: ”نأسف على ما بدر من أحد المسؤولين في ناد رياضي يتبع للمجلس، لكننا لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات بما يكفل حقوق كافة الأطراف“.