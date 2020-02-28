شباب الأهلي يبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي والجزيرة يسقط أمام خورفكان (فيديو)

ابتعد فريق شباب الأهلي دبي بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي بعد الفوز على بني ياس بهدف دون رد، في الجولة الـ17 من المسابقة.

وسجل اللاعب أحمد خليل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

ووسع شباب الأهلي الفارق مع العين إلى 5 نقاط، بعد أن وصل إلى النقطة 39 في المركز الأول بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد خورفكان في المركز التاسع عند 20 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تلقى فريق الجزيرة صدمة بالخسارة على ملعبه أمام خورفكان بهدف دون رد.

وسجل ريكاردينيو هدف خورفكان الوحيد في الدقيقة 36 ليمنح خورفكان فوزه الثاني هذا الموسم.

وارتقى خورفكان إلى المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 30 نقطة في المركز الرابع.