ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية مباريات الخميس (صورة)

حقق العين فوزا بنتيجة 3/0 على حتا، في حين سقط الوحدة بالنتيجة ذاتها أمام النصر، كما فاز الشارقة 2/1 على الوصل، وتغلب الظفرة 2/1 على عجمان، في مباريات اليوم الخميس، من الجولة الـ17 من الدوري الإماراتي.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 34 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن شباب الأهلي دبي، في حين يأتي الشارقة في المركز الثالث ويمكل 31، ويملك الظفرة 29 نقطة في المركز الخامس، في المقابل جمدت الخسارة رصيد الوحدة عند 29 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإمارتي بعد نهاية مباريات اليوم الخميس:

1. شباب الأهلي دبي، 36 نقطة من 16 مباراة

2. العين، 34 نقطة من 17 مباراة.

3. الشارقة، 31 نقطة من 17 مباراة.

4. الجزيرة، 30 نقطة من 16 مباراة.

5. الظفرة 29 نقطة من 17 مباراة.

6. الوحدة 29 نقطة من 17 مباراة.