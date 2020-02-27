الشارقة يحقق فوزا دراميا على الوصل ويرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

قاد المهاجم ريان مينديز القادم من الرأس الأخضر ناديه الشارقة لفوز مثير بنتيجة 2/1 على منافسه الوصل، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وسجل ريان مينديز هدفين في أقل من دقيقتين، وبالتحديد في الدقيقتين 14، و16، وجاء الأول من ركلة جزاء.

وسجل وليد الحمادي الهدف الوحيد للوصل في الدقيقة 84.

وحقق الشارقة الفوز الثالث على التوالي في مواجهاته مع الوصل في آخر 3 مباريات في جميع المسابقات.

وهذا الفوز التاسع للشارقة من 17 مباراة الموسم الحالي في الدوري الإماراتي، مقابل التعادل 4 مرات، في حين خسر 4 مرات كذلك، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي.

في حين تكبد الوصل الخسارة السادسة، مقابل الفوز 6 مرات، وتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن (مؤقتا).

وفي الجولة المقبلة، يلعب الشارقة مع حتا، ثم مع الفجيرة، وبعدها مع الجزيرة، في حين يلعب الوصل مع الظفرة، ثم حتا، ثم الوحدة.

وفي مباراة ثانية، حقق الظفرة فوزا بنتيجة 2/1 على عجمان.

سجل للظفرة وليد عبدالله اليماحي لاعب عجمان بالخطأ في مرمى فريقه، وجواو بيدرو، في حين سجل لعجمان فاندر ساكرامينتو فييرا.

ورفع الفوز رصيد الظفرة إلى 29 نقطة في المركز الرابع (مؤقتا)، في حين جمدت الخسارة رصيد عجمان عند 18 نقطة في المركز العاشر (مؤقتا).

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي، وفي جعبته 36 نقطة من 16 مباراة، ويلعب مع بني ياس، الجمعة.

وتستكمل مباريات الجولة الـ17 عندما يلعب الجزيرة مع خورفكان، والفجيرة مع اتحاد كلباء، الجمعة.