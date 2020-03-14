الجزيرة يقسو على العين بثلاثية في الدوري الإماراتي (فيديو)

اقتنص فريق الجزيرة، فوزًا ثمينًا على ضيفه العين، بنتيجة 3-1، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر دوري الخليج العربي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الجزيرة إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد العين عند 37 نقطة في المركز الثاني.

وافتتح التوغولي لابا كودجو مهاجم نادي العين أهداف اللقاء عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بعدما وضع الكرة بالرأس على شمال حارس الجزيرة.

وفي الدقيقة 43، سجل عمر عبد الرحمن ”عموري“، هدف التعادل لنادي الجزيرة، في مرمى نادي السابق، بعدما تلقى تمريرة مميزة من البرازيلي كينو ليجد نفسه أمام المرمى ويضع الكرة بسهولة.

وفي الشوط الثاني، سيطر نادي الجزيرة على مجريات اللقاء، حيث تمكن كينو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 82، من تصويبة قوية على يسار حارس العين.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تمكن علي مبخوت من تسجيل الهدف الثالث لنادي الجزيرة، بعدما انفرد بحارس العين ليضع الكرة بسهولة في المرمى.