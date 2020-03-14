أهداف مباراة الجزيرة والعين.. 1-1 (فيديو)

سجل لابا كودجو الهدف الأول لفريق العين في شباك نظيره الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد محمد بن زايد، في الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي، والديربي يحمل رقم 24 منذ عهد الاحتراف.

وفي الدقيقة 43 سجل عموري التعادل للجزيرة ورفض الاحتفال بهدفه في فريقه السابق.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين يتمتع الجزيرة بأفضلية تاريخية على العين، حيث فاز ”فخر أبوظبي“ في 10 مناسبات، مقابل 8 للزعيم العيناوي، بينما تعادلا في 5 مباريات.

ويأتي العين في الترتيب الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الجزيرة في المركز الثالث بـ 33 نقطة، وهي خطوة لصاحب الأرض للاقتراب من الوصافة وتضييق الفارق مع شباب الأهلي المتصدر، خاصة أن المباراة على أرضه.