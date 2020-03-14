أهداف مباراة الجزيرة والعين.. 1-1 (فيديو)

سجل لابا كودجو الهدف الأول لفريق العين في شباك نظيره الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد محمد بن زايد، في الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي، والديربي يحمل رقم 24 منذ عهد الاحتراف.
هدف معتاد لـ #العين..
عرضية متقنة من #بندر_الأحبابي ورأسية #لابا تضع الكرة في مرمى #الجزيرة#الجزيرة_العين#دوري_الخليج_العربي
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— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 14, 2020
وفي الدقيقة 43 سجل عموري التعادل للجزيرة ورفض الاحتفال بهدفه في فريقه السابق.
#عموري يسجل في مرمى #العين!#عمر_عبدالرحمن يدرك التعادل لـ #الجزيرة ويرفض الاحتفال#الجزيرة_العين#دوري_الخليج_العربي
حمل تطبيق أبوظبي الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر للمباريات عبر الرابط:https://t.co/DcXvKb07eS pic.twitter.com/XSxEXzCr5h
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 14, 2020
وفي تاريخ مواجهات الفريقين يتمتع الجزيرة بأفضلية تاريخية على العين، حيث فاز ”فخر أبوظبي“ في 10 مناسبات، مقابل 8 للزعيم العيناوي، بينما تعادلا في 5 مباريات.
ويأتي العين في الترتيب الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الجزيرة في المركز الثالث بـ 33 نقطة، وهي خطوة لصاحب الأرض للاقتراب من الوصافة وتضييق الفارق مع شباب الأهلي المتصدر، خاصة أن المباراة على أرضه.