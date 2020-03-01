رابطة الدوري الإماراتي تقدم موعد الجولتين الـ 18 و الـ19 لدوري الخليج العربي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولتين الـ 18 والـ19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجاء قرار التأجيل على إثر تأجيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، كإجراءات احترازية للوضع الصحي الذي تشهده المنطقة.

وستقام الجولة الـ 18 يومي الـ 5 والـ6 من مارس/آذار الجاري، إذ يشهد اليوم الأول من الجولة، إقامة 4 مباريات، ويستضيف فيها العين نظيره الفجيرة، ويحل بني ياس ضيفا على خورفكان، ويلتقي الشارقة مع حتا، والوصل مع الظفرة.

فيما تقام 3 مباريات في اليوم الثاني، وتجمع كلا من اتحاد كلباء مع الجزيرة، الوحدة مع عجمان، وشباب الأهلي مع النصر.

أما الجولة الـ19، فستجرى يومي الـ 13 والـ14 من مارس/آذار الجاري، بإقامة 3 مباريات في اليوم الأول، إذ يستضيف عجمان فريق شباب الأهلي، ويحل الوصل ضيفا على حتا، ويلتقي النصر وخورفكان.

فيما ستقام 4 مباريات في اليوم الثاني للجولة، ويلتقي فيها بني ياس مع اتحاد كلباء، الظفرة مع الوحدة، الفجيرة مع الشارقة، والجزيرة مع العين.

كما ستقام مباريات الجولتين من مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما في اليوم التالي لمباريات الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي وفي التوقيت ذاته المعتمد سابقا بجدول المسابقة.