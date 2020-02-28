ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة 17 (صورة)

سجل المهاجم أحمد خليل هدفا مبكرا من ركلة جزاء ليقود شباب الأهلي دبي للفوز 1-صفر على مستضيفه بني ياس ويعزز صدارته لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ورفع شباب الأهلي، العائد للانتصارات بعد غياب مباراتين متتاليتين في المسابقة، رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة متقدما بفارق خمس نقاط عن العين صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وتعرض الجزيرة لخسارة مفاجئة 1-صفر على أرضه أمام خورفكان الذي حقق انتصاره الثاني في 17 مباراة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12 متقدما بفارق الأهداف عن الفجيرة وحتا.

وظل الجزيرة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وفي مباراة ثالثة، تغلب اتحاد كلباء على مستضيفه الفجيرة 1-صفر بفضل هدف مبكر من بنييل ملابا بعد أربع دقائق من البداية.

وحقق اتحاد كلباء انتصاره الخامس في 17 مباراة، لكنه ظل في المركز 11 برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 12 نقطة في ذيل الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: