العين يشدد الخناق على شباب الأهلي دبي.. والنصر يسقط الوحدة في الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق نادي العين فوزا ثمينا على مضيفه حنا بنتيجة 3/0، اليوم الخميس، في الجولة الـ 17 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وبعد شوط أول سلبي سجل بندر الأحبابي أول أهداف العين في الدقيقة 50، وأضاف جمال معروف الهدف الثاني للبنفسجي في الدقيقة 68، بعد جملة هجومية سريعة، وعزز اللاعب ذاته تقدم العين بالهدف الثالث في الدقيقة 88، مستغلا خطأ دفاعيا.

ورفع الفوز العين رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن شباب الأهلي دبي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، في حين جمدت الخسارة رصيد حتا عند 12 نقطة، في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية عاد النصر إلى طريق الانتصارات بفوزه على ضيفه الوحدة، بنتيجة 3/0.

وتقدم محمد العكبري للنصر في الدقيقة 19 من هجمة منظمة، ووقع الإسباني ألفارو نيغريدو الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يحرز براندلي كيواس، الهدف الثالث في الدقيقة 51، مستغلا تمريرة من منتصف الملعب.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 27 نقطة، ليصعد إلى المركز السادس مؤقتا، في حين جمدت الخسارة رصيد الوحدة عند 29 نقطة، وظل في المركز الرابع.