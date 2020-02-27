لجنة الانتخابات تعتمد القائمة النهائية المرشحة لعضوية الاتحاد الإماراتي

اعتمدت لجنة الانتخابات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة المرشحين النهائية المقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، المرشح لمنصب الرئيس، لعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة من 2020 إلى 2024.
وتضم القائمة النهائية، هشام محمد الزرعوني (الشارقة)، حميد أحمد الطاير (النصر)، علي حمد البدواوي (حتا)، سيف ماجد المنصوري (الظفرة)، سالم علي الشامسي (العين)، أحمد يوسف درويش (الإمارات)، يوسف حسين السهلاوي (الحمرية)، أمل حسن بوشلاخ (رأس الخيمة).
وتم اعتماد الأسماء المرشحة لمنصب الرئيس، وهم خلفان جمعة بالهول وإبراهيم سلمان الحمادي وسالم عبدالله الشامسي.
وستُعقد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 12 مارس المقبل، لاعتماد القائمة المختارة للتشكيل الجديد.
لجنة الانتخابات تعتمد القائمة النهائية المقدمة من المرشح لمنصب الرئيس
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— UAEFA (@uaefa_ae) February 27, 2020