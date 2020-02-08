رسميا.. العين يتعاقد مع بالازس جوجاك

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط المجري بالازس جوجاك من اتحاد كلباء.

ونشر العين مقطع فيديو لجوجاك وكتب ”اللاعب يرتدي القميص رقم 10.. العين يكمل إجراءات التعاقد مع جوجاك“.

ولعب جوجاك البالغ من العمر 33 عاما في الدوري الإماراتي لنادي الوحدة بين أغسطس 2016 ويوليو 2019، قبل أن ينضم لاتحاد كلباء.

ويشير موقع ”transfermarkt“، إلى أن جوجاك لعب 54 مباراة للوحدة، سجل فيها 15 هدفا، وصنع 24، في حين لعب لاتحاد كلباء 36 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 13.

وبملك العين 28 نقطة من 15 مباراة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين، وقد تعادل، الجمعة، مع الشارقة 1/2، لكن العين يمكنه الارتقاء لوصافة الترتيب حال فوزه في مباراته المتبقية.

ويلعب العين مع سباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين بدوري أبطال آسيا، ثم يلاقي النصر السعودي، قبل أن يلعب مع الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.