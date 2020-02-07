لابا كودجو يخطف التعادل للعين من الشارقة ليتنازع الفريقان على المركز الرابع بترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

خطف لابا كودجو مهاجم نادي العين تعادلًا قاتلًا لصالح فريقه بعد أن أحرز هدف التعادل للزعيم في شباك الشارقة بالدقائق الأخيرة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في قمة مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي.

وتقدم الشارقة في الدقيقة الثانية عن طريق كايو فيرنانديز، بهدف جميل بعد استلامه للكرة وتوغله داخل منطقة الجزاء وإحراز الهدف الأول.

ونجح التوغولي لابا كودجو، بخطف هدف التعادل للعين بالدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي العين إلى النقطة 28 في المركز الرابع، وهو نفس رصيد الشارقة ”الخامس“، ولكن متقدمًا عليه بفارق الأهداف.