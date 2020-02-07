كل ما تريد معرفته عن مباراة العين والشارقة في الدوري الإماراتي

يترقب متابعو الكرة الإماراتية الصِدام المثير في المواجهة التي تجمع بين العين وضيفه الشارقة، مساء اليوم الجمعة، في قمة أخرى تشهدها بطولة دوري الخليج العربي.

ويتحفز الفريقان لتحقيق الفوز، خاصة بعد خسارة شباب الأهلي دبي أمام الجزيرة، أمس الخميس، وهو ما يشعل المنافسة على لقب الدوري.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة العين والشارقة، اليوم الجمعة، في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

ترتيب الفريقين

يحتل العين المركز الرابع بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، وحصد الفريق 27 نقطة من 14 لقاء وله مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء.. وحقق العين 8 انتصارات وتلقى 3 خسائر وتعادل 3 مرات.

وسجل الفريق 35 هدفا، وهو صاحب أقوى هجوم، واستقبل 15 هدفا ويملك بين صفوفه هداف الدوري التوغولي لابا كودجو الذي سجل 14 هدفا متساويا مع الأرجنتيني سيباستيان تيغالي.

ويحتل الشارقة حامل اللقب المركز الخامس برصيد 27 نقطة أيضا بقيادة مدربه عبدالعزيز العنبري، بواقع 8 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر.

وسجل الفريق 31 هدفا واستقبل 20 هدفا، ويعد هداف الشارقة اللاعب ريان مينديز مهاجم الرأس الأخضر برصيد 8 أهداف.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما فاز الشارقة في لقاء الدور الأول للدوري يوم 3 أكتوبر الماضي بنتيجة 3/2، ثم فاز العين بنتيجة 2/1 في ربع نهائي الكأس يوم 6 ديسمبر الماضي.

إيمانويل.. وشخصية العين

يراهن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على قدرة لاعبيه على إظهار شخصية فريق العين وتحقيق الفوز في لقاء الشارقة، وهو ما يعني مكاسب كبيرة للفريق على رأسها تقليص فارق النقاط مع شباب الأهلي دبي إلى 6 نقاط، وهو ما قد يقل أيضا إلى 3 نقاط حال الفوز باللقاء المؤجل.

وقال إيمانويل في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الشارقة: ”ندرك جيدا أهمية اللقاء، علينا إظهار شخصية العين واللعب لتسجيل أهداف وعدم ترك مساحات للاعبي الشارقة للوصول إلى مرمانا“.

ويفتقد العين خدمات سالم عبدالله للإيقاف، ويعتمد الفريق على طريقة 4/2/3/1 بوجود الحارس خالد عيسى، وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد وسعيد جمعة ومحمد شاكر والياباني شيوتاني تسوكاسا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط لاعب الارتكاز أحمد برمان وبجواره يحيى نادر وصانع الألعاب محمد عبدالرحمن، وعلى الأطراف بندر الأحبابي والبرازيلي كايو مع المهاجم التوغولي لابا.

العنبري.. وانتفاضة الشارقة

يبحث عبدالعزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة عن الانتفاضة في مواجهة العين وتحقيق الفوز الذي يعطي فريقه دفعة معنوية قوية لاستعادة الثقة بخلاف الاقتراب من شباب الأهلي دبي المتصدر.

وأكد العنبري قبل اللقاء أنه يحترم العين ويتمنى مباراة قوية بين الفريقين الكبيرين، مراهنا على العمل الجماعي لفريقه وإمكانية تحقيق الفوز على ملعب هزاع بن زايد.

وما زال الشارقة يفتقد خدمات الساحر البرازيلي إيجور كورنادو بجانب سيف راشد للإصابة، ويعتمد الفريق على طريقة 4/3/3 بوجود الحارس عادل الحوسني، وأمامه الرباعي شاهين عبدالله وسالم سلطان والبرازيلي ماركوس ميلوني والحسن صالح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الأوزبكي أوتابيك شوكوروف وبجواره محمد عبدالباسط وعمر جمعة، مع ثلاثي الهجوم محمد خلفان والبرازيلي كايو لوكاس ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز.

وقال شاكر عبدالفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة صعبة بكل المقاييس ومليئة بالتفاصيل الصغيرة التي ستحسم بلا شك الصراع التكتيكي داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف: ”العين يتطور للأفضل ولديه لابا أحد أفضل المهاجمين في الدوريات العربية حاليا، والشارقة رغم تأثره بغياب إيجور، ولكنه يحاول التطور مع قدوم كايو والدويتو بينه وبين ريان مينديز“.