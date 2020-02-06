ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز الجزيرة على شباب الأهلي دبي (صورة)

انتزع الجزيرة فوزا دراميا بنتيجة 2/1 من منافسه شباب الأهلي دبي، في مباراة القمة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي للمحترفين اليوم الخميس.

وسجل علي أحمد مبخوت للجزيرة في الدقيقة الرابعة، وأدرك لوفانور هنريقو دي سوسا التعادل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 11، غير أن لخفان مبارك الرازي سجل هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 88.

وهذا الفوز التاسع للجزيرة في 16 مباراة، مقابل الخسارة 4 مرات، و3 تعادلات، في حين خسر شباب الأهلي دبي للمرة الثانية من 16 مباراة، مقابل الفوز 11 مرة، والتعادل 3 مرات.

وظل شباب الأهلي دبي في الصدارة برصيد 36 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني مؤقتا، في حين يأتي الوحدة في المركز الثالث (مؤقتا) برصيد 29 نقطة.

وفي المركز الرابع يأتي العين والشارقة ولكل منهما 27 نقطة، حيث لعب العين 14 مباراة، في حين لعب الشارقة 15 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز الجزيرة على شباب الأهلي دبي:

1. شباب الأهلي دبي، 36 نقطة من 16 مباراة.

2. الجزيرة، 30 نقطة من 16 مباراة.

3. الوحدة، 29 نقطة من 16 مباراة.

4. العين، 27 نقطة من 14 مباراة، والشارقة، 27 نقطة من 15 مباراة.