رقم قياسي لسيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة في الدوري الإماراتي

سجل النجم الأرجنتيني سبيستيان تيغالي، مهاجم نادي الوحدة، رقمًا تاريخيًًا، بعدما سجل هدفين، في فوز الوحدة 3/0 على بني ياس في الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وسجل سبيستيان تيغالي الهدف الأول له والثاني للوحدة في الدقيقة 27، من ضربة جزاء، وعاد تيغالي وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث للوحدة في الدقيقة 33 بضربة رأسية.

ووصل تيغالي للهدف رقم 151 في الدوري الإماراتي، وبات أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل هذا الرقم.

وانضم تيغالي من الشباب السعودي إلى الوحدة صيف 2013، وينتهي تعاقده مع أصحاب السعاد صيف 2021.

يشار إلى أن تيغالي حصل على الجنسية الإماراتية قبل أيام بعدما استوفى كافة الشروط.

وبفوزه 3/0 على بني ياس رفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، (مؤقتًا)، بفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

هداف العنابي التاريخي يصل للهدف 151 في @AGLeague ???? تيجالي محطم الارقام وصانع التاريخ ????????????#WHDFC pic.twitter.com/vSEt2Ea6xf — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) February 6, 2020